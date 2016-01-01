علماء ينجحون في سماع صوت نمو نبات الذرة

تمكن علماء من الولايات المتحدة من سماع صوت نمو سيقان الذرة من خلال تقنية خاصة من تطويرهم. وعرض الباحثون، تحت إشراف دوجلاس كوك من جامعة نيويورك، نتائج أبحاثهم أمس الاثنين (28 نوفمبر/تشرين الثاني 2016) خلال مؤتمر في مدينة هونولولو بولاية هاواي. ويسعى الباحثون من خلال هذه النتائج إلى تقليل الخسائر الناتجة عن انكسار سيقان الذرة بسبب الرياح.

وقال كوك في بيان للجمعية الأمريكية للصوتيات والتي تشرف على تنظيم المؤتمر إن صوت نمو سيقان الذرة يشبه صوت انكسار سيقانه. وأضاف كوك: "نعتقد الآن أن نمو النبات يصاحبه ملايين من الانكسارات الدقيقة داخله، وأن هذه الانكسارات تدفع النبات لإصلاح المناطق المنكسرة". ولم يستبعد الباحثون أن تكون آلية نمو عضلات الإنسان مشابهة لعملية النمو لدى النبات، حيث قال الباحثون إن شروخا ضئيلة الحجم تنشأ في عضلات الإنسان عند رفعه أثقالا وإن عملية إصلاح العضلات تقويها.

ويعتبر نبات الذرة أهم الحبوب في الولايات المتحدة حيث يبلغ محصوله نحو 350 مليون طن سنويا. غير أنه من الممكن زيادة المحصول بشكل واضح إذا لم تتسبب الرياح في كسر كميات كبيرة من سيقان هذا النبات المعروفة بطولها. وأشار الباحثون إلى أن هناك أبحاثا منذ نحو 100 عام لعلاج هذه المشكلة ولكن نتائج هذه الجهود العلمية قليلة.

واعتمد كوك وزملاؤه خلال أبحاثهم على التقنيات الموجودة بالفعل في قطاع صناعة الآلات. وأوضح الباحثون المتخصصون في الميكانيكا الحيوية أن "انكسار المادة يشبه زلزالا مجهريا حيث يطلق التحرر المفاجئ للتذبذبات الداخلية موجات صوتية تنبعث في كل الاتجاهات".

واستخدم الباحثون خلال أبحاثهم ما يعرف بمكبرات صوتية تلامسية تعمل بما يعرف بالكهرباء الانضغاطية لسماع صوت نبات الذرة محاولين بذلك فهم ما يحدث على وجه الدقة عند انكسار سيقان الذرة ونموها. كما تبين للباحثين أيضا أن أوراق الذرة تساهم بشكل خاص خلال النمو السريع في استقرار السيقان وأن هذا الدور المهم لأوراق الذرة يجعل من المجدي لعلماء الأحياء تطوير أنواع من الذرة تتمتع بأوراق أكثر تحملا للظروف الجوية وأقل عرضة للتساقط أثناء فترة النمو.