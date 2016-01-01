سماعات الرأس ذات وظيفة إلغاء الضوضاء هي الأفضل

أشارت مجلة الكمبيوتر "c't" إلى أن الضوضاء المحيطة قد تحد من متعة الاستمتاع بالموسيقى، حيث عادةً ما يمر المستخدم بمواقع البناء الصاخبة أو ضجيج السيارات أو صراخ الأطفال

وللتغلب على هذه الضوضاء تنصح المجلة الألمانية باستعمال سماعات الرأس المزودة بوظيفة فعالة لإلغاء الضوضاء المحيطة Active Noise Cancelling، والمعروفة اختصارا باسم وظيفة ANC.



وقد قامت المجلة الألمانية باختبار عشرة موديلات من سماعات الرأس المزودة بوظيفة فعالة لإلغاء الضوضاء المحيطة، وقد شمل تقييم هذه السماعات عوامل أخرى إلى جانب إلغاء الضجيج، مثل جودة النغمات وراحة الاستعمال.



وأوضحت المجلة أن سماعات الرأس المزودة بوظيفة ANC تشتمل على ميكروفون مدمج يقوم بتسجيل الضوضاء المحيطة ويحاول معادلتها عن طريق صوت معاكس بشكل مستهدف. وخلال الاختبار أظهرت الموديلات تباينا واضحا فيما بينهما، كما أن الترددات العميقة والعالية لم يتمكن من إخفاؤها بشكل موثوق سوى أفضل الموديلات ذات التكلفة الباهظة. وفي بعض الموديلات يتم إلغاء الضوضاء المزعجة عن طريق فلاتر انتقائية.



وقد حازت سماعة سنهايزر PXC 550 Wireless على تقييم "جيد جداً" في جميع فئات الاختبار، وجاء في المركز الثاني سماعة سوني MDR-1000X، وكان المركز الثالث من نصيب سماعة بوس QuietComfort 35، التي تمتاز براحة كبيرة في الاستعمال، ولكنها تتمتع بتقييم مقبول من حيث جودة النغمات.