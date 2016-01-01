آبل تستخدم طائرات دون طيار لتحسين خرائطها

تعتزم شركة آبل استخدام طائرات بدون طيار ومميزات جديدة للملاحة والتنقل في الأماكن المغلقة لتحسين خدمة خرائطها Apple Maps، وذلك وفقاً لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبرغ نقلاً عن أشخاص مطلعين على المسألة.



وطرأت تغييرات كثيرة وتحسينات كبيرة على خدمة خرائط آبل منذ إطلاقها 2012، ولكنها ما زالت تعاني في سبيل اللحاق بخدمة خرائط غوغل Google Maps، إلا أن الأمر قد يتغير قريباً بفضل الطائرات دون طيار.



وتستعد الشركة الواقع مقرها في كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا إلى استخدام الروبوتات الجوية إلى جانب بعض تقنيات الملاحة الداخلية في الأماكن المغلقة لتحسين التطبيق في سبيل منافسة أكثر قوة مع جوجل.



وتستخدم الشركة حالياً سيارات مجهزة بكاميرات وأجهزة استشعار للتنقل والسفر وتسجيل بيانات الخرائط، بينما يسمح استخدام طائرات دون طيار بتحولات كبيرة مثل إمكانية تسجيل هذه البيانات بشكل أسرع وتسريع عملية تحديث وتحسين الخرائط.



وترغب آبل عبر استخدامها للطائرات دون طيار بفحص ومعرفة اللافتات الموجودة في الشوارع ورصد تغيرات الطرق ومعرفة فيما إذا كانت مناطق ما قيد الإنشاء والتعمير.



وترسل البيانات عندئذ إلى فريق خرائط آبل الذي يقوم بدوره بوضعها ضمن التطبيق في سبيل إعطاء المستخدمين معظم المعلومات المحدثة حتى الوقت الحالي حول أي منطقة يتواجدون بها.



ويشير التقرير إلى أن الطلب المقدم من قبل الشركة أواخر العام الماضي وتحديداً يوم 21 سبتمبر (أيلول) 2015 إلى إدارة الطيران الإتحادية يوضح خطط آبل لاستخدام طائرات