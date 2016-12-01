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لماذا تتحول "أبل" إلى اللون الأحمر؟

بواسطة أخبارنا المغربية 20 دقيقة مضت
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لماذا تتحول "أبل" إلى اللون الأحمر؟



إذا صادفك العديد من منتجات أبل تكتسي باللون الأحمر، الخميس، فربما تتصور أن الشركة الأمريكية تسعى إلى مزيد من التنويع في ألوان منتجاتها الشهيرة بغرض الترويج وزيادة المبيعات، لكن السبب الحقيقي مختلف تماما وربما لن يخطر على البال.

فقد كشفت الشركة العملاقة، اليوم عن مجموعة من المنتجات المميزة باللون الأحمر، اليوم، وذلك كمساهمة منها في زيادة الوعي بالإيدز خلال اليوم العالمي لمكافحة المرض، والذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام.

ووفقا لموقع “ماشابل” فقد طرحت الشركة العديد من المنتجات الجديدة المميزة باللون الأحمر، منها حافظات بطاريات لهاتفي آي فون 7 وآي فون إس إي، وسماعة الأذن الفاخرة بيتس سولو، ومكبرات الصوت، فضلا عن تطبيقات عدة مميزة بالأحمر تتوافر على متجر التطبيقات “أبل ستور”، طبقاً لما ورد بموقع “سكاي نيوز العربية”.

كما قالت الشركة إن 400 من فروعها حول العالم ستكتسي باللون الأحمر أو ستضع على الأقل إشارة حمراء اللون على واجهاتها، وفق لما نقل الموقع.

وبالإضافة إلى ما سبق ستتبرع أبل أيضا بمبلغ لن يقل عن دولار واحد عن كل عملية شراء تتم عبر “أبل باي” بمتجر “أبل ستور” أو “أبل.كوم”، وذلك حتى السادس من ديسمبر.

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