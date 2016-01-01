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خدمة "واتساب" ستتوقف على هذه الهواتف انطلاقا من العام المقبل

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 31 دقيقة مضت
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خدمة "واتساب" ستتوقف على هذه الهواتف انطلاقا من العام المقبل خدمة "واتساب" ستتوقف على هذه الهواتف انطلاقا من العام المقبل

أعلنت شركة "فيسبوك" التي تمتلك تطبيق "واتسآب" أن التطبيق سيتوقف عن العمل في ملايين الهواتف المحمولة الشهر القادم. وحسبما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن الهواتف التي تستخدم الأنظمة التالية لن تكون قادرة على تشغيل التطبيق، وهي: "أندرويد 2.1، أندرويد 2.2، ويندوز فون 7 وiPhone 3GS / ios 6".

واعتبارًا من شهر يونيو القادم لن يعمل تطبيق واتساب في كل من "بلاك بيري" و"نوكيا سيمبيان S40 وS60". 

وللاستمرار في استخدام التطبيق يجب التحديث إلى أنظمة أندرويد 2.3، ويندوز فون 8، أو ios7، وما فوق، قبل حلول العام المقبل. 

 

 

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