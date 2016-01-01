خدمة "واتساب" ستتوقف على هذه الهواتف انطلاقا من العام المقبل
أعلنت شركة "فيسبوك" التي تمتلك تطبيق "واتسآب" أن التطبيق سيتوقف عن العمل في ملايين الهواتف المحمولة الشهر القادم. وحسبما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن الهواتف التي تستخدم الأنظمة التالية لن تكون قادرة على تشغيل التطبيق، وهي: "أندرويد 2.1، أندرويد 2.2، ويندوز فون 7 وiPhone 3GS / ios 6".
واعتبارًا من شهر يونيو القادم لن يعمل تطبيق واتساب في كل من "بلاك بيري" و"نوكيا سيمبيان S40 وS60".
وللاستمرار في استخدام التطبيق يجب التحديث إلى أنظمة أندرويد 2.3، ويندوز فون 8، أو ios7، وما فوق، قبل حلول العام المقبل.
شاشة أخبارنا
أحوال الطقس يوم غد السبت: أمطار قوية وجو بارد بعدد من مناطق المغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا السبت، أن تنزل بعض الأمطار المحتملة خلال الصباح فوق طنجة واللوكوس ومحليا بالواجهة المتوسطية. كما تتوقع نزول أمطار ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟