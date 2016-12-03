إحذر.. اليوتيوب يتحول إلى منصة لسرقة المعلومات

يتمتع موقع يوتيوب بشعبية كبيرة بين المحتالين الذين يبيعون وينشرون برامج “التصيّد”. وقد اكتشف الخبراء مؤخرا أن الهاكرز يبيعون أدوات عبر يوتيوب تستخدم في الهجمات الإلكترونية.

ويستخدم الهاكرز في عمليتهم هذه عبر اليوتيوب نظام “الأبواب الخلفية” (وهو نظام أو تطبيق يتم إنشاؤه من قبل الهاكرز بهدف السماح لهم بالحصول على المعلومات بكل سهولة).

ويقوم نظام “الأبواب الخلفية” هذا بتجميع البيانات التي يتم الحصول عليها عن طريق “التصيّد”، ويرسلها إلى البائع. وتعمل أدوات سرقة المعلومات هذه بشكل فعال، بيد أنها ترسل المعلومات المسروقة فقط إلى مصمم نظام “الأبواب الخلفية”، مما يعني أنها تستخدم من قبل الهاكرز للاحتيال على هاكرز آخرين حصرا.

ويطلب موظفو شركة Proofpoint المتخصصة بأمن المعلوماتية من مستخدمي الإنترنت أن يكونوا أكثر حذرا عند تنزيل برامج عبر الإنترنت، حتى عندما تكون هذه البرامج مدفوعة الثمن، طبقاً لما ورد بموقع “روسيا اليوم”.

ووفقا لموظفي الشركة، لا يمكنك أبدا أن تكون متأكدا 100٪ من أن البرنامج الذي تقوم بتحميله لا يحتوي على فايروس يمكن أن يتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه.

يذكر أن التصيّد هو محاولة الحصول على المعلومات الخاصة بمستخدمي الانترنت سواء أكانت معلومات شخصية أو مالية، عن طريق الرسائل الإلكترونية أو مواقع الانترنت التي تبدو وكأنها مبعوثة من قبل شركات موثوق بها أو مؤسسات مالية وحكومية كالبنوك.