واتس آب يوقف دعمه لملايين الهواتف القديمة بانتهاء 2016

أعلن تطبيق واتس آب الشهير رسمياً عن إيقاف دعمه لملايين الهواتف المحمولة المعتمدة على أنظمة تشغيل قديمة وذلك بانتهاء الشهر الجاري، أي بحلول 2017.



وقال القائمون على التطبيق إن الدعم سيتوقف لجميع إصدارات أنظمة التشغيل القديمة سواء أندرويد أو أبل أو ويندوز بحلول يناير (كانون الثاني)، وبالنسبة لبلاك بيري ونوكيا لن يعمل التطبيق بدءاً من منتصف 2017.



ومن الإصدارات التي لن يعمل عليها واتس آب بدءاً من 2017 هي "أندرويد 2.1" و"أندرويد 2.2" و"ويندوز فون 7" و"آي أو إس 6" أو "آي فون 3 جي إس" و"نوكيا إس 40ط و"نوكيا سيمبيان إس 60"، وذلك لأن كافة المزايا الجديدة التي أدرجها التطبيق أخيراً لن تتوافق على الإطلاق مع الأجهزة القديمة، وذلك بحسب موقع "أوبرغيزمو" المعني بالأخبار التقنية.



وبحسب بيان رسمي من القائمون على التطبيق المملوك من قبل فيس بوك فإن واتس آب يتطلع خلال السنوات السبعة المقبلة على التركيز على إصدارات أنظمة التشغيل الأكثر استخداماً لدى المستخدمين.



وقال مؤسس واتس آب والرئيس التنفيذي للشركة جان كوم إن التطبيق ينمو بوتيرة سريعة ويقفز من قوة إلى قوة، ودائماً ما يطلق التطبيق إضافات ومزايا وخصائص جديدة مميزة قد لا تتوافق أبداً مع إصدارات أنظمة التشغيل القديمة، من ضمنها المحادثات المرئية التي تنافس فيس تايم وسكايب، بالإضافة إلى دعم التطبيق لتشفير المحادثات المرئية والصوتية والنصية من النهاية إلى النهاية.