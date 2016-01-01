7 مزايا يتفوق فيها هاتف غوغل "بيكسل" على "آي فون"

يحتوي هاتف غوغل "بيكسل" على مزايا وخصائص تجعله يتفوق على سلسلة هواتف "آي فون 6 إس" و"6 إس بلس"، وهذا يعني أن من يرغب في شراء هاتف ذكي جديد ويقع في حيرة من أمره بين نظامي أندرويد وآي أو إس، فالأجدر به أن يختار نظام أندرويد، لما له من مزايا لن يجدها في آي أو إس.



نستعرض فيما يلي أبرز 7 خصائص تجعل هاتف غوغل الجديد "بيكسل" يتفوق على هواتف "آي فون" الجديدة بجدارة، بحسب موقع بيزنس إنسايدر:

1- هاتف "بيكسل" الأخف وزناً

يبلغ وزن هاتف "آي فون 6 إس بلس" 192 غرام، ووزن هاتف "آي فون 7" 188 غرام، بينما يبلغ وزن هاتف "بيكسل" 168 غرام، ما يجعله سهل الحمل في اليد.



2- شاشة "بيكسل" الأكثر وضوحاً ونقاءً

شاشة هاتف "آي فون 6 إس" من نوع "إل سي دي" تعرض الصور بدرجة وضوح عالية، لكن الألوان ليست غنية، ودرجة تباين الألوان أقل بكثير من شاشة هاتف "بيكسل" من نوع "أموليد".



وبشكل عام يقدم هاتف "بيكسل" محتوى بدرجة وضوح ونقاء عاليتين غني بالألوان النابضة بالحيوية سواء صور أو مقاطع فيديو أو تطبيقات.



3- هاتف "بيكسل" يوفر قبضة يد مريحة

لا يوفر هاتف "آي فون" بهيكله المصنوع من المعدن الأسود الجميل قبضة يد مريحة وآمنة، فبسهولة يمكن سقوطه على الأرض وتعرضه للكسر، بينما العكس تماماً مع هاتف "بيكسل" الذي يمنح قبضة يد مريحة وآمنة.



4- الشحن السريع

اختبرت قناة تكنولوجية "سوبر ساف تي في" في مقطع فيديو على يوتيوب سرعة شحن هواتف "بيكسل إكس إل" و"آي فون 7 بلس" و"غالاكسي إس 7 إيدج"، مع شواحن الهواتف الأصلية، بعد ساعتين من الشحن، اكتملت بطارية هاتف "بيكسل إكس إل" بنسبة 100%، بينما هاتف "آي فون 7 بلس" وصلت نسبة شحن الهاتف إلى 72%. والاختلاف بين الهاتفين بفضل شاحن هاتف بيكسل من نوع "يو إس بي-سي" الأسرع في عملية الشحن من شاحن آي فون.



5- فتح التطبيقات بسرعة

يستطيع مستخدم "بيكسل" جعل الهاتف يعمل بسرعة عالية جداً من خلال إزالة أو تعطيل الرسوم المتحركة عند فتح التطبيقات والتنقل بين الشاشات، بينما نظام "آي أو إس" لا يسمح حتى بلمس الرسوم المتحركة.



6- عمر بطارية مديد

توفر خاصية "دوز" أو التنويم في نظام أندرويد لهاتف بيكسل ترشيد استهلاك البطارية بشكل فعال، لتحسين عمر البطارية في وضع الاستعداد، أو في حال عدم استخدامه، مقارنة بنظام آي أو إس في هاتف آي فون.



بالإضافة إلى أن بطارية هاتف بيكسل تبلغ 2770 ميللي أمبير، يوفر 26 ساعة مكالمة هاتفية و13 ساعة تصفح إنترنت، مقارنة بهاتف "آي فون" الذي يبلغ سعته 1960 ميللي أمبير، يوفر 14 ساعة مكالمة هاتفية و12 ساعة تصفح إنترنت.



7- هاتف بيكسل أصغر قليلاً، لكن نفس حجم الشاشة

على الرغم من هاتف "بيكسل" يبدو أصغر في الحجم من هاتف "آي فون"، إلا أن نفس حجم الشاشة.