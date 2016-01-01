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بلايين الأطنان هو وزن التكنووجيا الذي تحمله الأرض

بواسطة دويتشه فيله 2 دقيقة مضت
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بلايين الأطنان هو وزن التكنووجيا الذي تحمله الأرض

توصل جيولوجيون عالميون من جامعة لستر البريطانية من احتساب وزن التكنولوجيا الموجودة على كوكب الأرض. و يقدر الوزن بحوالي 30 بليون طن أي ما يعادل حوالي 50 كيلوغرام في كل متر مربع. تمكن العلماء  من احتساب هذا الوزن بفضل تقنية "تيكنوسفار" حسب ما نشرت المجلة العلمية "ذو أنثروبوكينو ريفيو". يبدو هذا الرقم ضخما للوهلة الأولى، لكن يشار أن هذا الرقم يعتبر بسيطا مقارنة بوزن الأرض المقدر ب 5.9 تريليون طن، حسب ما نشر موقع "أم دي آر" الألماني. 

ويقول البروفيسور كولين واترز أن تقنية "تيكنوسفار" يمكن لها من مسح الكرة الأرضية بأكملها بما فيها من جسور وعمارات وبنى تحتية. كما توصل الخبراء من مسح أكثر من مليار من النفايات التقنية مثل بقايا الأجهزة الالكترونية. وسيساعد مسح النفايات الالكترونية من توثيق ما يسمى "أنتروبوسين"، أي المرحلة الزمنية لتأثير البشر على التطور البيولوجي والبيئي. من جهة أخرى أشارت الدراسة أن الأنتروبوسين يلعب دورا سلبيا مهما على الغلاف الحيوي، لأنها تعتبر كالطفيلات حسب مارك وليامس من جامعة ليستر.

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