هوندا تكشف عن سيارة تعتمد على الذكاء الاصطناعي
تعتزم شركة هوندا كشف النقاب عن اختباريتها الجديدة NeuV Concept، وذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) الذي تحتضنه مدينة لاس فيغاس الأمريكية بداية العام المقبل.
وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها الجديدة تعتمد على نظام الدفع الكهربائي الخالص، والذي يعول على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتطل السيارة بتصميم مدمج على شكل مكعب لتناسب التنقل في المدن المزدحمة، فضلا عن اعتمادها على تقنيات القيادة الآلية الكاملة والاتصال الكامل. كما تظهر مساحات كبيرة من الزجاج على مقدمة ومؤخرة وسقف السيارة ثنائية المقاعد.
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