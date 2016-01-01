غوغل تقلص حجم تحديثات التطبيقات بنسبة 65٪

أعلنت شركة غوغل، الأربعاء، عن أنها بدأت باستخدام طريقة جديدة لإيصال تحديثات التطبيقات من خلال متجر غوغل بلاي Google Play، وأن هذه الطريقة تؤدي إلى استخدام بيانات أقل بكثير على الأجهزة المحمولة.



وتقلل هذه الطريقة من المساحة الفارغة الموجودة على تلك الأجهزة المحمولة اللازمة لتحديث التطبيقات، كما أوضحت الشركة أنها عملية معقدة يمكن أن تستغرق وقتاً أطول وخاصةً على الأجهزة القديمة مع معالجات أقل قوة.

وتعتزم شركة غوغل استخدام طريقتها الجديدة للحصول على التحديثات بشكل تلقائي، حيث أن المستخدم لن يلاحظ حدوث ذلك في الخلفية عند قيام جهاز الهاتف المحمول أو الحاسب اللوحي الموصول إلى مصدر الطاقة بجلب التحديثات بشكل تلقائي.



وقال مهندس برمجيات غوغل بلاي، أندرو هايدن، إن "هذه الطريقة تضمن عدم حاجة المستخدمين إلى الانتظار لفترة زمنية أطول من المعتاد عند قيامهم بعملية تثبيت التحديثات بشكل يدوي".



وتستند الطريقة الجديدة على تنفيذ الشركة لخوارزميتها المسماة bsdiff، والتي عمدت إلى استعمالها في وقت سابق من هذا العام، بحيث سمحت هذه الخوارزمية بتخفيض أحجام تحديثات التطبيقات.



ويدعى النظام الجديد التصحيح ملف تلو ملف، وينتج عنه تحديثات أصغر من ناحية الحجم بنسبة 65% من حجم التطبيق بالكامل، وفي بعض الحالات أصغر بأكثر من 90% من حجم التطبيق الأصلي.



وأشار هايدن إلى تطبيق نيتفليكس على سبيل المثال، حيث يتحول حجم التطبيق من 16.2 ميغابايت بالحالة الأصلية إلى 1.2 ميغابايت عبر نظام التصحيح الجديد، بنسبة تخفيض تبلغ 92%.



وتوضح هذه الأرقام الاختلافات الكبيرة من حيث الحجم بين النسخة الحالية للتطبيق والنسخة الجديدة المستخدمة لتصحيح ملف تلو ملف، بينما كان الحجم عبر خوارزمية BSDiff حوالي 7.7 ميغابايت بنسبة تخفيض تبلغ 52%.



وبحسب هايدن فإن الطريقة الجديدة تجعل من متجر الشركة للبرمجيات يوفر على المستخدمين حوالي 6 بيتابايت من البيانات يومياً، حيث أن المتجر لا يستخدم الطريقة الجديدة للحصول على التحديثات التفاعلية، بل فقط للتحديثات التي تتم في الخلفية.