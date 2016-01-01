سوني تعتزم إطلاق 6 ألعاب محمولة في 2017

تعتزم شركة سوني إطلاق ما لا يقل عن ست ألعاب محمولة خلال سنتها المالية التي تبدأ في أبريل(نيسان)القادم على أمل أن تكرر ألعابها النجاح الذي حققته مواطنتها نينتندو، مع لعبتها الشهيرة "بوكيمون غو".



وقالت سوني إن "خطتها تشمل جلب بعض من ألعابها التي تحظى بشعبية واسعة على منصات بلاي ستيشن، مثل Everybody’s Golf، إلى الأجهزة المحمولة العاملة بنظام آي أو إس من أبل ونظام التشغيل أندرويد التابع لشركة غوغل".

وكشفت الشركة اليابانية، اليوم الأربعاء، عن ما مجموعه 10 عناوين ألعاب محمولة قالت إنها "تعمل عليها، بما في ذلك تلك التي ستصدر العام المقبل. وتشمل قائمة الألعاب المحمولة الجديدة كلاً من PaRappa the Rapper و Arc The Lad".



وقال المدير التنفيذي لوحدة الألعاب المحمولة لدى سوني للصحفيين، توموكي كاواجوتشي، إن "الألعاب المحمولة سوف تكون متاحةً في البداية في اليابان، لتصل في نهاية المطاف إلى بلدان آسيوية أخرى".



ويأتي إعلان سوني بعد نحو عشرين يوماً من إعلان منافستها نينتندو أنها تعتزم إطلاق أول لعبة محمولة على الإطلاق تضم شخصية ماريو، التي تُعد الأكثر شهرة في تاريخ الألعاب الإلكترونية، لهواتف آي فون وحواسب آي باد اللوحية يوم 15 ديسمبر(كانون الأول) الحالي.



ومع أن المبيعات المخيبة لمنصة الألعاب "وي يو" Wii U دفعت نينتندو إلى سوق الألعاب المحمولة، إلا أن سوني تهمين على سوق منصات ألعاب الفيديو مع تجاوز مبيعات منصة بلاي ستيشن 4 الـ40 مليون وحدة، وهو ضعف مبيعات شركة مايكروسوفت من منصتها إكس بوكس ون.



ولكن يواجه سوني تهديد متزايد من قطاع الألعاب المحمولة في بلدان مثل اليابان، التي تعد ثالث أكبر سوق للألعاب في العالم، حيث تشكل الألعاب المحمول أكثر من نصف السوق البالغ قيمته 12.4 مليار دولار أمريكي، وفقاً لشركة أبحاث الألعاب "نيوزو" Newzoo.



يُشار إلى أن سوني سبق لها أن أطلقت بعض الألعاب للهواتف الذكية من خلال وحدة الموسيقى والترفيه خاصتها، ولكنها لم تقدم حتى الآن ألعاباً مخصصةً للأجهزة المحمولة من خلال قطاع بلاي ستيشن.