سماعة لاسلكية جديدة بمشغل "إم بي 3" معاً

أعلنت شركة تريكستور عن إطلاق سماعة لاسلكية جديدة ومشغل ملفات MP3 في جهاز واحد.



وأوضحت تريكستور أن سماعة البلوتوث i.Beat Soundboxx BT الجديدة تزخر ببطارية لتشغيل الموسيقى لمدة أربع ساعات ونصف، ويمكن للمستخدم توصيل السماعة اللاسلكية الجديدة بالهواتف الذكية عن طريق تقنية البلوتوث، كما يمكن تشغيل الموسيقى بواسطة قارئ بطاقات "إس دي" المدمج.



وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للسماعة اللاسلكية الجديدة على مقبس لتوصيل سماعة الرأس، كما أنها تمتاز بأبعاد مدمجة للغاية، حيث لا يزيد طولها على 8 سم ولا يتعدى وزنها 57 غراما، علاوة على توفر ميكروفون لإجراء المكالمات الهاتفية.



وتمتاز سماعة تريكستور i.Beat Soundboxx BT بفئة الحماية IPX4 ضد رذاذ الماء وتبلغ تكلفتها 23 يورو.