الاتحاد الدولي: الزراف مهدد بالانقراض

قال الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة اليوم الخميس إن هناك خطراً كبيراً بأن يتعرض الزراف للانقراض، مشيراً إلى تراجع أعداده بنحو 40% خلال العقود الثلاثة الماضية.



ودخل الزراف، وهو أطول الثدييات البرية، القائمة الحمراء للمنظمة باعتباره كائنات معرضة للخطر، بحسب ما أعلنه الاتحاد في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المنعقد في كانكون بالمكسيك.

وتتعرض تلك الحيوانات للخطر بسبب الصيد غير القانوني والاضطرابات المدنية والمناجم والتوسع في المزارع، بحسب المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من سويسرا مقراً لها.

وهناك أقل من 98 ألف زرافة متبقية في أفريقيا.



كما دخلت القائمة الحمراء عدة أنواع من الطيور من بينها الببغاء الرمادي الأفريقي ووصف بأنه يواجه خطراً حقيقياً بالانقراض.