10 شخصيات تقنية افتقدها العالم في 2016

كالعادة في كل عام، تمر علينا بعض اللحظات الحزينة التي نسمع فيها عن وفاة أحد أعلام التقنية في العالم، أشخاص سخّروا حياتهم لإحداث الفارق وتغيير العالم نحو الأفضل ولجعل حياتنا أكثر سهولة ومتعة.



وبالطبع فإن عام 2016 لم يكن استثناءً فقد رحل فيه عدة شخصيات تقنية بارزة على الصعيد العالمي، تركوا خلفهم مسيرة حافلة بالإنجازات والأعمال العظيمة التي سيبقى أثرها محفوراً في ذاكرة التاريخ لعشرات السنين.



ومع اقترابنا من مفارقة العام الحالي، دعونا نسلط الضوء على أبرز الشخصيات التقنية التي رحلت عنا في عام 2016:



مارفن مينسكي – Marvin Minsky

تاريخ الوفاة: 24 يناير 2016

ربما لغاية الآن سنجد بعض المشككين بإمكانية وصول الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة يقترب فيها من الذكاء البشر، لكن مارفن مينسكي كان من أوائل المؤمنين بالقدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي.



سخر مينسكي، الذي ولد في مدينة نيويورك عام 1927، حياته للبحث والتطوير في تقنيات الذكاء الاصطناعي بعد أن حصل على شهادة جامعية في تخصص الرياضيات من جامعة هارفارد.



نهاية الخمسينيات أسس مينسكي مختبر الذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكان هذا المختبر بمثابة النواة الأولى لإنجازاته الهائلة في الذكاء الاصطناعي.



إذ بدأ من خلاله ببناء برمجيات متقدمة للذكاء الاصطناعي وشبكات عصبية إلى جانب روبوتات غير مسبوقة في حينه، هذا بخلاف تعاونه مع علماء آخرين لتطوير نظريات الذكاء الاصطناعي.



وخلال مسيرته أصدر مينسكي مجموعة أوراق بحثية وكتب مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي من بينها كتاب “مجتمع العقل” عام 1988، وضلت أعمال مينسكي لغاية يومنا هذا مصدر إلهام للباحثين في تقنيات الذكاء الاصطناعي.





جاي رايت فورستر Jay Wright Forrester

تاريخ الوفاة: 16 نوفمبر 2016

جاي رايت فورستر هو مخترع أمريكي وعالم حاسب معروف، ويعتبر أحد رواد رقائق ذاكرة الوصول العشوائي في صناعة الحاسوب المعروفة حالياً باسم RAM كما عُرف بتأسيسه لمفهوم ديناميكا النظام system dynamics.



نهاية الأربعينيات ترأس جاي مشروع ويرلويند الذي قام خلاله بتطوير العديد من الأبحاث في مجال الهندسة الكهربائية والحاسوب، كما يُعتقد بأنه أول من أنشئ رسم متحرك في تاريخ الحاسوب.





راي توملينسون – Raymond Tomlinson

تاريخ الوفاة: 5 مارس 2016

ربما يُعد راي توملينسون أحد أكثر أعلام التقنية الذين أحدثت وفاتهم ضجة واسعة خلال العام الحالي، فراي هو مخترع البريد الإلكتروني وصاحب أول رسالة إلكترونية في تاريخ البشرية وذلك عام 1971 إلى جانب ابتكاره لإشارة @ التي نستخدمها لغاية يومنا هذا في مراسلتنا الإلكترونية.



فارق راي الحياة عن عمر يناهز 74 عامًا وذلك نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وقد نعته أغلب الشركات التقنية الكبرى.





أندرو غروف – Andrew Grove

تاريخ الوفاة: 21 مارس 2016

أندرو غروف هو مبرمج أمريكي ومؤسس مشارك لشركة إنتل الشهيرة وأحد ركائزها الأساسية لسنوات طويلة، تولى غروف رئاسة شركة إنتل عام 1979 ثم أصبح الرئيس التنفيذي لها عام 1987 ويعتبر أحد رواد صناعة الرقائق وأشباه الموصلات على مر التاريخ.



اختارته مجلة التايم ليكون شخصية العام في عام 1997 وذلك حين كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة إنتل والمدير التنفيذي لها.







سيمور بابيرت – Seymour Papert

تاريخ الوفاة: 31 يوليو 2016

سيمور بابيرت هو عالم حاسوب أمريكي وأحد رواد الذكاء الاصطناعي على مر التاريخ، عُرف سيمور بتأسيسه للغة البرمجة التعليمية "لوغو" Logo المتفرعة من لغة ليسب بالإضافة إلى عمله على نظريات التعلم وتأثير التقنيات الجديدة على التعليم.







إدوارد يوردون – Edward Yourdon

تاريخ الوفاة: 20 يناير 2016

إدوارد يوردون هو مهندس برمجيات أمريكي ومستشار في مجال الحاسوب، عُرف إدوارد بكونه أحد المطورين الرئيسين لتقنيات تحليل النظم، كما يعتبر أحد الأشخاص الأكثر تأثيراً في مجال البرمجيات على مر التاريخ.



حصل يوردون على شهادة البكالوريوس في الرياضيات التطبيقية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في عام 1965، وقام باستكمال الدراسات العليا في الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومعهد البوليتكنيك في نيويورك.





بيتر ناور – Peter Naur

تاريخ الوفاة: 3 يناير 2016

بيتر ناور هو عالم حاسوب دنماركي عُرف بإسهاماته العظيمة في مجال هندسة البرمجيات والخوارزميات، حصل بيتر على جائزة تورنغ Turing والتي تُعد أحد أرقى الجوائز العالمية الممنوحة لعلماء الحاسوب.





جون إلينبي – John Ellenby

تاريخ الوفاة: 17 أغسطس 2016

جون إلينبي هو رجل أعمال بريطاني ومؤسس شركة Grid Systems Corporation التي أنتجت أول حاسب محمول ناجح تجارياً باسم Grid Compass، كما أسس جون شركة GeoVector في بداية التسعينيات وهي شركة عملت في مجال الواقع المعزز Augmented reality منذ وقت مبكر.





جيم كيمسي – Jim kimsey

تاريخ الوفاة: 1 مارس 2016

جيم كيمسي هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة AOL العالمية المتخصصة في خدمات الإنترنت والإعلام، ويعتبر من أبرز الرواد في هذا المجال، فارق كيمسي الحياة عن عمر يناهز 76 عاماً بعد معاناة مع مرض السرطان.





أحمد زويل

تاريخ الوفاة: 2 أغسطس 2016

وفي نهاية الموضوع، لا يسعنا إلى أن نتذكر العالم المصري الكبير أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء، وهو العالم العربي الوحيد الذي حصل على الجائزة في مجال العلوم الطبيعية.