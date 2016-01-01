من الأخطاء المدمرة للسيارات.. ابتعد عنها

من المعلوم أنه للحفاظ على عمل سيارتك بطريقة سلسة وبشكل موثوق به لسنوات عديدة، من الضروري التنبه إلى ثلاث أمور أساسية: تغيير الزيت بطريقة دورية، التنبه إلى الإطارات وضغط الهواء شهريا على الأقل، وتغيير أحزمة المحرك عند الحاجة.

ولكن الطريقة التي تقود بها سيارتك يوميا مهمة جدا، إذ يمارس الكثير من السائقين العديد من الاخطاء غير المقصودة عند قيادة جميع أنواع السيارات، وذلك بسبب إما عدم المعرفة وإما مكتسبات وعادات خاطئة.

لذلك سوف ننبهك إلى بعض التصرفات التي تسبب التآكل غير الضروري لسيارتك والتي يجب الابتعاد عنها بشكل ضروري وعاجل:

10- وضع اليد على ناقل الحركة أثناء القيادة:

إذا كنت تقود من دون الحاجة إلى تغيير نشاط التروس بطريقة متكررة، لا داعي من وضع يدك دائما على ناقل الحركة. فوزن يدك يضع في الواقع عبئا على الشرائح داخل علبة التروس الخاصة بك، مما يسبب تآكلا غير ضروري يمكن تفاديه. وبالتالي من الأفضل إبقاء اليدين دائما على المقود واستخدام يد واحدة لتغيير ناقل الحركة عند الحاجة.

9- عدم استخدام فرامل اليد:

إهمال استخدام فرامل اليد عند التوقف والاكتفاء بنقل نشاط التروس إلى P بعد الضغط على المكابح الامامية يضع وزن سيارتك بأكمله على قطعة معدنية صغير جدا من المعدن موجودة داخل علبة ناقل الحركة. مع استمرار هذه العادة السيئة، ستبلى القطعة المعدنية مع الوقت لتنكسر فيصبح توقيف السيارة عند P من دون جدوى وغير نافع على الإطلاق. استخدم فرامل اليد في كل مرة تريد إيقاف سيارتك، فليس هناك حقا أي سبب يمنعك من ذلك.

8- نقل أغراض ثقيلة لا تحتاجها:

يسمح بذلك فقط عند مساعدة صديق يقوم بنقل أغراضه أم عند نقل أدوات لازمة للعمل لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن أن تقود يوميا مع مجموعة من الاوزان الزائدة في صندوق السيارة يقلل من كفاءة استهلاك الوقود بشكل ملحوظ من جهة، ويضع ضغطا إضافيا على الفرامل تحديدا وعلى جميع مكونات السيارة عموما من جهة ثانية.

7- خزان الوقود شبه فارغ:

في بعض الأحيان، لا تناسب تكلفة تعبئة السيارة كاملا بالوقود ميزانيتك الخاصة، فتقوم بإضافة غالون أو اثنين في كل مرة. معظم السائقين لا يعلمون أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى إصلاحات مكلفة لاحقا. إذ يتم تبريد مضخات الوقود في السيارات الحديثة عبر غرقها في الوقود، وبالتالي وجود كمية صغيرة فقط من الوقود داخل الخزان تؤدي إلى ارتفاع سخونة المضخة فتبلى بسرعة أكبر. للحؤول دون ذلك، لا تترك معدل الوقود داخل خزان سيارتك ينخفض عن الربع، فذلك يساعد على إبقاء المضخة مغمورة بالوقود.

6- التوقف والإقلاع المفاجئين:

أغلب السائقين على الطرقات يفعلون ذلك من دون التفكير بعواقبه. الضغط المفاجئ على دواسة الوقود هو متعة حقيقية ولكنه يستهلك كمية أكبر من الوقود. نعلم أن التوقف المفاجئ في بعض الأحيان ضرورة، ولكنه يسبب في تسارع اهتراء الفرامل والدوارات. وبالتالي يبقى الحل الأنسب عبر الضغط على الدواسات بسلاسة وتدريجيا.

5- تحمية المحرك البارد:

ليست فكرة سيئة القيام بترك المحرك لمدة دقيقة أو اثنتين بعد بداية باردة لمساعدته ما يعطي النفط بعض الوقت ليبدأ بالدوران. ومع ذلك، يجب مقاومة الرغبة في الضغط على دواسة الوقود لتحمية المحرك بسرعة عندما يكون باردا، لأن ذلك يخلق تغيرات مفاجئة في درجة الحرارة ما يمكن أن يلحق أضرارا كبيرة بالمكونات الداخلية، خصوصا الأجزاء التي لم يتم تشحيمها بعد والتي تستلزم بعض الوقت جراء تدفق الوقود الشامل في الانابيب المخصصة لذلك.

4- الضغط على القابض بانتظار الإشارة الخضراء:

توقفت عند الإشارة الحمراء وها أنت تضغط على القابض ومستعد لإسقاطه بأسرع ما يكون عندما يتحول الضوء إلى أخضر. الانتظار مع الضغط على القابض يؤذي لوحة الضغط والذراع، بسبب احتكاك المخالب ببعضها البعض من دون جدوى عملية. فمن الأفضل عندما تتوقف، نقل مخلب علبة التروس إلى الوضع المحايد، وعدم إعادته إلى وضعه المعتاد D قبل بروز الضوء الاخضر.

3- تحويل ناقل الحركة من R إلى D قبل التوقف التام:

يحصل هذا الأمر مع السائقين مرارا وتكرارا خصوصا أثناء محاولات ركن السيارة داخل أماكن ضيقة، فإنه من الشائع نقل القابض من الاتجاه العكسي إلى الاتجاه الامامي بينما لا تزال السيارة تتدحرج ببطء إلى الوراء. ينبغي تجنب هذه العادة بكافة الوسائل الممكنة لأنها تضع ضغطا هائلا على السلاسل والأقراص التي يتكون منها نظام الدفع. فمجرد اتخاذ تلك اللحظة الإضافية للتأكد من أنك توقفت تماما قبل التحول من R إلى D كفيلة بإطالة عمر ناقل الحركة.

2- الضغط الكامل على الفرامل في المنحدرات:

نعلم أن القيادة على تلة شديدة الانحدار ليس بالأمر السهل، وعادة ما يضع السائق قدمه على دواسة الفرامل ليكون جاهزا للإبطاء في أي لحظة وعند أي منعطف. هذه الطريقة في القيادة تسبب إجهادا لنظام الفرامل وارتفاعا لحرارة الفرامل والدوارات فتبلى بطريقة أسرع من العادة. بدلا من ذلك، يجب ان تحوّل ناقل الحركة إلى غيار أصغر فأصغر عند النزول في المنحدر، ما يدفع السيارة إلى استخدام ما يُعرف بكبح المحرك، مما يساعد على إبطاء السيارة طبيعيا من خلال تخفيض ضغط المحرك. وسرعان ما ستكتشف ان كبح المحرك يمكن أن يكون فعالا مثل الكبح العادي في الحفاظ على سرعة منطقية أثناء المنحدر.

1- تجاهل علامات التحذير

من السهل تجاهل أصوات الصرير والخشخيشات المتقطعة وغيرها من الأصوات غير العادية التي تصدر من سيارتك. تلك الأصوات عبارة عن دلائل تحذيرية بأن شيئا ما بدأ يبلى أو على وشك أن يسوء. لا تنتظر لمعرفة سبب الضوضاء لأن الوضع يمكن أن يسوء فجأة في الوقت غير المناسب لك. فإن كانت تصدر سيارتك أصواتا غريبة وتعطيك علامات تحذيرية، من المهم جدا تفقد المشكلة على الفور عند أقرب ميكانيكي.