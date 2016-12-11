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العلماء الروس يستخدمون أخشابا مُعدّلة لبناء الأبراج

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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العلماء الروس يستخدمون أخشابا مُعدّلة لبناء الأبراج

اقترح علماء في جامعة بطرسبرغ للفنون التطبيقية تشريب الخشب بمادة لاصقة، ثم تغليفها بشبكة من ألياف الكربون، وتغطى في النهاية بطلاء واق هو “EpoksiPAN” الذي يصنِّع في الجامعة.

وطور علماء جامعة بطرسبرغ للفنون التطبيقية طريقة لتحسين الأخشاب المستخدمة في البناء، بحسب بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي للجامعة. وقد كان العلماء قادرين على صنع نوع هجين من الخشب بخصائص محسنة.

وذكر في البيان الصحفي أن “المواد الجديدة متفوقة إلى حد كبير على الخشب العادي في القوة والمتانة، لكنها لا تغير من خصائص الخشب الأصلية”، طبقا لما ورد بموقع “روسيا اليوم”.

ويعتقد العلماء في جامعة بطرسبرغ للفنون التطبيقية أن المواد الجديدة مناسبة للاستخدام في نقل الطاقة الكهربائية، ومناسبة لبناء الجسور فضلا عن أعمدة الإنارة، فهي أخف بـ 40٪ من الهياكل المماثلة المصنوعة من المعادن وأرخص بـ 10٪ منها.

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