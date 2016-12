آلاف الألعاب تم إطلاقها على متجر غوغل بلاي خلال عام 2016 في مختلف الفئات مثل ألعاب الأكشن والمغامرات والسباق والرعب والألغاز وغيرها.



وضمت إصدارات الألعاب هذا العام مجموعة من العناوين الضخمة مثل ألعاب التصويب كثيفة اللاعبين عبر الإنترنت، إلى جانب عناوين الألعاب البسيطة والتي حققت شعبية هائلة بين أوساط المستخدمين كألعاب الألغاز.



ومع اقتراب العام الحالي من نهايته فقد اخترنا لكم أفضل ألعاب أندرويد للعام 2016.



لعبة Pokémon Go





لا أعتقد أن أحداً لم يسمع بلعبة بوكيمون غو التي انتشرت كالنار في الهشيم هذا العام.



فبعد أيام قليلة من إطلاقها على الهواتف الذكية أصبحت اللعبة الشغل الشاغل للمستخدمين على الشبكات الاجتماعية.



واستطاعت لعبة الواقع المعزز المطورة من شركة نيانتيك أن تحقق نجاحاً مذهلاً على متاجر التطبيقات وتصدر قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلاً، وخلال أسبوع واحد فقط من طرح اللعبة على متجر غوغل بلاي تجاوز عدد تنزيلاتها 10 مليون تنزيل.



لعبة Clash Royale



لعبة كلاش رويال الاستراتيجية كانت ضمن أقوى إصدارات الألعاب هذا العام وأكثرها شعبية على الإطلاق.



وتعتمد اللعبة على القتال مع اللاعبين خلال الوقت الحقيقي من مختلف أنحاء العالم، حيث يجب على اللاعب تدمير أبراج الخصم وتحصين دفاعاته ضد الهجمات.



لعبة The Trail





The Trail هي لعبة مغامرات ممتعة ستقوم خلالها بخوض تجربة ممتعة لاستكشاف القرى والمدن من حولك وذلك أثناء سفرك نحو وجهتك النهائية.



ستواجه خلال الرحلة العديد من العقبات والمتاعب لكن في نفس الوقت ستتمتع باستكشاف الحياة البرية ومشاهدة الشلالات والأنهار والمناطق الطبيعية كالغابات وذلك في ظل تجربة بصرية وصوتية مميزة للغاية.





لعبة Reigns





Reigns هي لعبة تقمص أدوار مميزة، ستقوم خلالها بالجلوس على عرش إحدى الممالك واتخاذ القرارات لفرض إرادتك على المملكة والبقاء على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة.



تعتمد فكرة اللعبة على مجموعة من البطاقات التي ستظهر أمامك وهي عبارة عن طلبات مقدمة من مستشاريك، الفلاحين، الحلفاء والأعداء، ويتوجب عليك اتخاذ القرارات المناسبة بحسب الطلبات المقدمة وذلك بما يخدم المملكة.



مع العلم أن كل قرار ستتخذه قد يكون له عواقب وخيمة قد تعرض حكمك والعائلة المالكة للخطر.



كل طلب مقدم أمامك في البطاقة سيكون أمامك خيارين حياله، إما الموافقة أو الرفض وبالتالي ينبغي أن تعمل وفقاً لاستراتيجية حكيمة تضمن التوازن بين العناصر النافذة في المملكة وهي المؤسسة الدينية، الخزينة، الشعب والجيش.





لعبة Bullet Force



Bullet Force هي لعبة تصويب من منظور الشخص الأول توفر ميزة اللعب الجماعي عبر الإنترنت وتحدي أشخاص آخرين من مختلف أنحاء العالم.



ويُمكن للمستخدمين خوض معارك قتالية عنيفة ضمن فريق يجمع 20 لاعباً في آن واحد، مع إمكانية الاستفادة من مجموعة واسعة من الأسلحة القابلة للتخصيص والترقية.



وتمتاز اللعبة بتوفيرها لخرائط متعددة ورسومات عالية الجودة وعدة أنماط مختلفة للعب من بينها فريق الموت، والإخضاع، واللعب الحر هذا بخلاف توفيرها لميزة اللعب مع الحاسوب عند عدم وجود اتصال بالإنترنت.





لعبة Hackers



Hackers هي لعبة استراتيجية تتيح للمستخدمين محاكاة الحرب الإلكترونية عن طريق اللعب الجماعي عبر الإنترنت بمفهوم جديد.



حيث يُمكنك من خلالها البدء بإنشاء شبكة جديدة وتنفيذ مختلف أنواع الاختراق ضد مستخدمين آخرين في مختلف أنحاء العالم ومساعدة أصدقائك في تنفيذ هجمات إلكترونية شاملة ضد لاعبين آخرين.



ستقوم خلال اللعبة بأداء دور مخترق يعمل من خلال شبكته المنزلية الخاصة، بحيث ستبدأ تدريجياً بعملية ترقية الشبكة من خلال تنفيذ المهام والأعمال وجلب مكونات السوق السوداء إلى نظامك، كما يتوجب عليك البدء بحماية نظامك من الاختراق عبر تطوير النظام الأمني والبرمجيات الخاصة به لمنع أي هجمات خارجية.



لعبة The Fear : Creepy Scream House



The Fear : Creepy Scream House هي لعبة رعب تدور أحداثها حول مايك الذي يعيش هو وزوجته الثانية سيرينا وذلك بعد أن قام بإنهاء العلاقة مع زوجته السابقة مارتا بسبب تشخصيها على أنها مختلة عقلياً حيث تم نقلها إلى الملجأ.



بدأ مايك يشعر ببعض الأصوات المخيفة داخل المنزل مع إحساسه بوجود شخص ما يتتبعه باستمرار، ومن هنا تبدأ رحلة مايك في ظل أجواء مليئة بالإثارة.



لعبة Paper Wings





Paper Wings هي لعبة ممتعة ستقوم خلالها بالتحكم في طائر ورقي وجمع القطع المعدنية حتى تتمكن من مواصلة الطيران، دون أن تدع أي من هذه القطع تسقط للأسفل.



وتمتاز اللعبة ببساطتها التامة، سواءً من حيث أسلوب اللعب الذي يتطلب فقط تجنب العوائق والمحافظة على الطائر الورقي في الهواء، أو من حيث بساطة الرسومات وجودتها وتفردها.



ويزيد عدد الطيور الورقية داخل اللعبة عن 20 طائراً، وهي مستوحاة من الطيور الجميلة من مختلف أنحاء العالم، يحث ستقوم كل عدة مراحل بفتح عائلة جديدة من الطيور.



لعبة Asphalt Xtreme



Asphalt Xtreme هي لعبة سباقات ستقوم خلالها بخوض تجربة سباق ممتعة في الكثبان والأودية والمناطق الوعرة.



تضم تشكيلة السيارات داخل اللعبة العديد من العلامات التجارية المعروفة مثل مرسيدس، وفورد، ودودج، وشيفروليه وغيرها، مع توفير اللعبة لخيارات منوعة لترقية السيارات.



وتتيح اللعبة إمكانية خوض السباق داخل أروع المواقع العالمية مثل وادي النيل، وجزر سفالبارد الجليدية، وأدغال فوكيت في تايلاند، ومدينة ديترويت الأمريكية وغيرها.



لعبة Narcos: Cartel Wars



Narcos: Cartel Wars هي لعبة استراتيجية ممتعة للغاية تدور أحداثها في كولومبيا حول تجارة المخدرات ومواجهة أباطرة هذه التجارة.



قصة اللعبة مقتبسة من مسلسل الجريمة الأمريكي ناركوس Narcos الذي بدأ الموسم الأول منه العام الماضي وحقق ردود أفعال إيجابية للغاية.



ستقوم خلال اللعبة ببناء الدفاعات الخاصة بك وتجنيد القتلة المأجورين وإرسالهم للاستيلاء على موارد ذات قيمة عالية من العصابات الأخرى.



وسيكون بوسعك التقدم في اللعبة من خلال إنشاء خطوط التهريب وإنشاء المعامل والمصانع وتحقيق أكبر قدر من العائدات بالإضافة إلى تكوين التحالفات مع اللاعبين الآخرين وتشكيل عصابات جماعية.





لعبة klocki





klocki هي لعبة ألغاز مميزة ستقوم خلالها بإعادة ترتيب الأحجار بهدف توصيل الخطوط بطريقة صحيحة وذلك أثناء الاستماع لمقطوعات موسيقية مميزة تساعد على الاسترخاء.



لعبة Rodeo Stampede: Sky Zoo Safari





جهز سرجك واستعد لمصارعة الحيوانات المتدافعة داخل الأدغال والسافانا مثل الأسود والنمور والدببة وذلك خلال لعبة المغامرات Rodeo Stampede: Sky Zoo Safari.



لعبة Hungry Shark World



Hungry Shark World هي لعبة أكشن بحرية ستقوم خلالها بالتحكم في قرش جائع جداً وخوص مغامرة مائية ممتعة.



هدفك الأساسي في اللعبة هو البقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة وذلك عبر التهام أي كائن يظهر في طريقك.



لعبة Mekorama



تُعد لعبة Mekorama أحد أفضل ألعاب الألغاز الصادرة خلال عام 2016، تمتاز اللعبة برسومات أنيقة وعالية الجودة إلى جانب موسيقى تصويرية ممتعة.



لعبة Beat Stomper



إن كنت من محبي الألعاب الموسيقية، فلعبة Beat Stomper ستكون أحد أفضل الخيارات المتاحة بالنسبة لك هذا العام.



اكتسبت اللعبة شعبية واسعة على متجر غوغل بلاي وذلك بفضل المقطوعات الموسيقية الممتعة وأسلوب اللعب المرن.



لعبة Riptide GP: Renegade



Riptide GP Renegade



Riptide GP: Renegade هي لعبة سباقات ممتعة تدور أحداثها في المستقبل، حيث يجب عليك قيادة دراجة مائية بأقصى سرعة متحدياً الشلالات العملاقة وعناصر الشرطة الذين يلاحقونك خطوة بخطوة وغيرها من العقبات.



تتيح اللعبة إمكانية التنافس الجماعي عبر وضع الأون لاين مع 8 أشخاص من أفضل اللاعبين في العالم.



لعبة Lost in Harmony



الألعاب الموسيقية شكلت إحدى الاتجاهات الأساسية لإصدارات الألعاب على متجر غوغل بلاي هذا العام.



لعبة Lost in Harmony كانت أحد أفضل إصدارات الألعاب الموسيقية، حيث ستنطلق خلالها في رحلة موسيقية متحركة مصحوبة بموسيقى تصويرية غامرة نابعة من خيال أشهر الملحنين.



لعبة Little Big City 2





Little Big City 2 هي لعبة محاكاة مميزة ستعمل خلالها على تحويل جزيرتك الاستوائية إلى مدينة صاخبة تضج بالحياة.



حيث ستقوم خلالها بإدارة المدينة وتطويرها باستمرار وتبني استراتيجيات فعالة للحفاظ على جمال وجاذبية المدينة.



لعبة Alto’s Adventure



بعد النجاح الكبير الذي حققته لعبة Alto’s Adventure العام الماضي على متجر آب ستور، استطاعت اللعبة أن تعيد الكرة هذا العام بعد إطلاقها على متجر غوغل بلاي.



اللعبة تأخذك في رحلة تزلج شيقة عبر عالم ثلجي رائع وجذاب إلى جانب موسيقى تصويرية مبهرة.



لعبة Microsoft Solitaire Collection



جلبت شركة مايكروسوفت هذا العام لعبة سوليتير على متجر غوغل بلاي، وتعتبر اللعبة أحد أشهر الألعاب حول العالم، وتضم مجموعة سوليتير عدة ألعاب معروفة وهي: Klondike و Spider و FreeCell و Pyramid، و Tripeaks وجميعها باتت متاحة في تطبيق واحد.



لعبة Egg





تعتبر لعبة Egg من أفضل ألعاب المحاكاة على متجر غوغل بلاي، وترتكز اللعبة على بناء بيوت الدجاج واستئجار السائقين وتأسيس مزارع البيض الأكثر تقدماً في العالم واختيار الاستثمارات بحكمة شديدة لتحقيق التوازن بين الموارد وكفاءة مزارع البيض.



كما تتميز اللعبة برسومات ثلاثية الأبعاد ذات جودة عالية بالإضافة إلى تضمنها للعديد من المركبات والمنازل.



لعبة Mars: Mars



إن كنت تعتقد أن البشرية ستحط رحالها يوماً على سطح المريخ، فلعبة Mars تتيح لك من الآن الذهاب برفقة مجموعة من المتطوعين في مهمة مثيرة إلى كوكب المريخ. حيث ستقوم خلال الرحلة باستكشاف الكوكب والتقاط الصور وغيرها من المهام الممتعة.



لعبة Sky Force Reloaded





Sky Force Reloaded هي لعبة طيران حربية تأتي استكمالاً للعبة Sky Force التي صدرت عام 2014 ولاقت نجاحاً كبيراً بين المستخدمين.



توفر اللعبة رسومات ثلاثية الأبعاد وبجودة عالية، مع أسلوب لعب مكثف وغزارة في إطلاق النيران والأكشن، ويُمكن للاعبين الاختيار بين مجموعة مختلفة من الطائرات التي تمتاز كل واحدة منها بمجموعة من نقاط القوة والضعف.