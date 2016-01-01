الرئيسية | علوم وتكنولوجيا | ساعات بيبل الذكية...تستمر في العمل ولكن بقيود

ساعات بيبل الذكية...تستمر في العمل ولكن بقيود

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 56 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
ساعات بيبل الذكية...تستمر في العمل ولكن بقيود

أكدت شركة فيتبيت، بعد استحواذها على شركة بيبل، على استمرار عمل الساعات الذكية الشهيرة، إلا أنه من المتوقع أن تكون هناك قيود فيما يتعلق بحجم الوظائف المتوفرة وجودة الخدمة، حيث لن يتم إطلاق تحديثات للبرامج مستقبلاً.

وبالإضافة إلى ذلك، لن تلتزم الشركة بالوفاء بوعودها فيما يتعلق بأوامر الشراء المؤكدة للساعة الذكية "بيبل 2"، كما أن حقوق الضمان الممنوحة للعملاء تجاه شركة بيبل لن تصبح سارية.

 وبالنسبة لاستبدال كابل الشحن والملحقات التكميلية الأخرى سيتم توفيرها من قبل شركات أخرى.

مجموع المشاهدات: 84 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات