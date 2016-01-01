ساعات بيبل الذكية...تستمر في العمل ولكن بقيود

أكدت شركة فيتبيت، بعد استحواذها على شركة بيبل، على استمرار عمل الساعات الذكية الشهيرة، إلا أنه من المتوقع أن تكون هناك قيود فيما يتعلق بحجم الوظائف المتوفرة وجودة الخدمة، حيث لن يتم إطلاق تحديثات للبرامج مستقبلاً.



وبالإضافة إلى ذلك، لن تلتزم الشركة بالوفاء بوعودها فيما يتعلق بأوامر الشراء المؤكدة للساعة الذكية "بيبل 2"، كما أن حقوق الضمان الممنوحة للعملاء تجاه شركة بيبل لن تصبح سارية.



وبالنسبة لاستبدال كابل الشحن والملحقات التكميلية الأخرى سيتم توفيرها من قبل شركات أخرى.