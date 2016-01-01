بلوتوث 5 يزيد من كفاءة الأجهزة بالمنازل الذكية

أعلنت مجموعة الاهتمام الخاص بالبلوتوث Bluetooth Special Interest Group عن إطلاق الجيل الخامس من تقنية الاتصالات الشهيرة.



وأوضحت المجموعة المعروفة اختصاراً باسم SIG أن تقنية البلوتوث 5 توفر للمستخدم العديد من الوظائف الجديدة، منها زيادة تغطية شبكة البلوتوث وسرعة نقل البيانات وزيادة حجم البيانات في وضع البلوتوث منخفض الطاقة Bluetooth Low Energy، والمعروف اختصاراً باسم BLE.



وتتيح تقنية البلوتوث 5 الجديدة للمستشعرات في المنازل الذكية إمكانية نقل حجم أكبر من البيانات، مثل نتائج عمليات القياس، دون الحاجة إلى إنشاء أية توصيلات مباشرة بالأجهزة، التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة الكهربائية.



وتجدر الإشارة إلى أن سعة نقل البيانات بتقنية البلوتوث تكفي حالياً لبث البيانات الخاصة بتعريف الأجهزة فقط، بالإضافة إلى أنه يتم الاعتماد على أجهزة إرسال صغيرة من أجل تنفيذ التطبيقات المتعلقة بالموقع، مثل تطبيقات التنقل والتوجيه داخل المباني.



كما يتم استعمال وضع البلوتوث منخفض الطاقة BLE في العديد من الأجهزة الشبكية، التي تحتاج إلى بث البيانات باستمرار مع التوفير في شحنة البطارية، كما هو الحال في التقنيات القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية وأسوار اللياقة البدنية.



ويعمل الإصدار الجديد من تقنية البلوتوث على زيادة تغطية الاتصالات اللاسلكية من 50 إلى 200 متر، ويهدف ذلك في المقام الأول إلى ثبات اتصالات البلوتوث عندما يحدث تباعد مؤقت بين جهاز الإرسال والاستقبال. علاوة على أنه من المتوقع أن تتضاعف سرعة نقل البيانات من الناحية النظرية.



وينتشر إصدار البلوتوث 4.2 الحالي، والذي ظهر في سبتمبر (أيلول) 2015، في العديد من الهواتف الذكية الفاخرة، ومن المقرر أن يتم إطلاق الجيل الخامس من تقنية البلوتوث في الأسواق خلال النصف الثاني من عام 2017.