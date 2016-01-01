غوغل تفتح تطبيق "أسيستنت" أمام المطورين المستقلين

فتحت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة غوغل الباب أمام دخول مطورين مستقلين من خارجها في عملية تطوير أدوات جديدة لتطبيق "أسيستنت" (مساعد غوغل) وهو التطبيق الذي يجعل من برنامج "غوغل هوم" متحدثا ذكيا.



وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المعني بموضوعات التكنولوجيا، فإن "غوغل أسيستنت" سيصبح أكثر ذكاء بفضل المطورين الذين سيشاركون من خارج غوغل.



وكانت شركة غوغل المملوكة لمجموعة "ألفابيت" أعلنت أخيرا عن فتح تطبيق المساعد الرقمي الخاص بها "غوغل أسيستنت" أمام المطورين من الخارج من خلال أدوات جديدة بما يتيح لهم التفاعل مع العملاء من خلال تطبيق "غوغل هوم"، والذي يصنف دائما على اعتبار أنه مساعد منزلي صوتي ذكي.



وتحمل الأدوات الجديدة اسم "كونفرزيشن أكشنز" ( تطبيقات المحادثة) وستسمح للمطورين مع بالتواصل المستخدمين من خلال قالب حواري للإجابة على الأسئلة، وتقديم المساعدة ثم بيع المنتجات وتسجيل عمليات الحجز .



يذكر أن تطبيق "غوغل أسيستنت" يعتمد على تقنية الذكاء الصناعي لكي يتعرف على المستخدم وأنماطه السلوكية بحيث يمكنه تقديم الإجابات التي يحتاجها، ومن خلال التعاون والشراكة مع شركات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية مثل سامسونغ وفيليبس ونست فإنه تطبيق غوغل سيتمكن من التحكم في الأجهزة الإلكترونية المنزلية.