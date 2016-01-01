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كلمة مرور لكل خدمة...تحميك من هجمات القرصنة الإلكترونية

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 54 دقيقة مضت
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كلمة مرور لكل خدمة...تحميك من هجمات القرصنة الإلكترونية

أشار معهد هاسو بلاتنر (HPI) أن الكثير من مستخدمي الإنترنت عرضة لهجمات القرصنة الإلكترونية، نظراً لأنهم يستخدمون نفس عنوان البريد الإلكتروني ونفس كلمة المرور في الكثير من مواقع وخدمات الويب.

وقام خبراء المعهد الألماني بتحليل حوالي مليار من حسابات المستخدمين من مختلف التسريبات التي تم نشرها على شبكة الإنترنت، وتنوعت مصادر هذه التسريبات ما بين لينكد إن وياهو ومايسبيس.

ومن ضمن الإجراءات الاحترازية نصح كريستوف مينيل، مدير المعهد الألماني (HPI)، بضرورة إنشاء كلمات مرور قوية مع تغييرها بصورة منتظمة. ويمكن للمستخدم الاستعانة ببرامج إدارة كلمة المرور.

وإذا رغب المستخدم في التعرف عما إذا كانت بياناته قد تم نشرها على الإنترنت من قبل، فيمكنه استعمال أداة Identity Leak Checker التي يوفرها المعهد الألماني مجاناً.

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