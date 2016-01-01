بالفيديو: تقنية ثورية لترميم الجلد المصاب بالحروق بسهولة

عولج حوالي سبعة وأربعين شخصاً من الحروق وتماثلوا للشفاء باستخدام جهاز ثوري جديد تم تصنيعه من قبل شركة رينوفا كير الأمريكية مؤخراً يعتمد على تقنية بخ خلايا جلدية على المكان المصاب بالحرق للمساهمة في شفائه.



وتعتمد هذه التقنية الجديدة على كشط كميات سليمة من الجلد من نفس جسم المصاب وحقنها في محلول مائي وتحميلها إلى الجهاز. ومن ثم، يتم بخ الخلايا الطبيعية الموجودة في السائل على المنطقة المصابة.



وبعد رش هذه الخلايا على المنطقة المصابة تبدأ طبقة جديدة من الجلد بالتشكل فوق الجرح حتى تختفي آثار الإصابة بشكل كامل.



وقال المدير التنفيذي لشركة رينوفا كير في لقاء له مع قناة "سي إن إن" الأمريكية: " نحن لا نقوم بالتعديل على الخلايا التي نحقنها على الجلد المصاب، إنها عملية طبيعية بشكل كامل حيث تنمو الخلايا بشكل تلقائي على الجلد"



وأضاف: " لا تترك هذه العملية أية ندوب أو آثار على الجلد، وعندما يتماثل المكان المصاب للشفاء يعود إلى شكله الطبيعي السابق"



وعلى الرغم من عدم استخدام هذا المنتج على نطاق واسع بعد، ولكن تجارب أجريت على 47 شخصاً مصابين بحروق مختلفة ونجحت في شفائهم جميعاً وفق ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.