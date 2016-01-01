أول سيارة بخاصية القيادة الذاتية تسير في شوارع المغرب (فيديو)

قفزت سيارة "DevBot#1" بخاصية القيادة الذاتية، خطوة إلى الأمام عندما سارت في حلبة سباق "فورمولا إي" الخاص بالسيارات الكهربائية والذي أقيم في مدينة مراكش مؤخراً.

و تعمل شركة "Roborace" على تطوير السيارة الكهربائية، وتقديم سلسلة من السيارات بهدف التسابق في حلبات سباقات المدن المؤقتة.

و قال جاستن كوك، عن شركة "RoboRace": "هذه أول مرة تسير فيها سيارة بخاصية القيادة الذاتية على حلبة سباق "فورمولا إي".. لنشعر بالطاقة التي تحويها هذه الميزة الجديدة وما يمكنها تقديمه لنا بالمستقبل..".

و أضاف : " نحن متحمسون بعد ساعات طويلة من العمل، هؤلاء واصلوا العمل حتى الساعة الواحدة والثانية صباحاً.. وهم يعملون على تطوير تكنولوجيا لم يسبق وأن قدّمها أي شخص بهذه السرعة فضلاً عن قدرتها على الحفاظ على البيئة" .

وتابع قائلا : " نحن متحمسون لتواجدنا هنا في كأس 22 للاحتفال بمستقبل السيارات الكهربائية.. إنه الوقت المناسب لهذا السباق فهنالك من يحاول النجاح بالسباق نحو المريخ ونحن نعمل على تطوير سيارات روبوتية، ما يُعتبر باعتقادي مرحلة مهمة ومثيرة للغاية.. خطتنا تمكُن من تطوير السيارات بمراحل متعددة، يمكنكم المرة القادمة أن تروا عدة سيارات تتسابق سوياً .. نحن نرغب بالأساس أن يشعر الناس بالحماس تجاه هذا النوع من التكنولوجيا.. فهي ستغيّر حياتنا ومدننا".