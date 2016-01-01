نصائح وسلوكيات شعبية إن صدّقتها.. سوف تؤذي سيارتك!

يمارس الكثير من السائقين العديد من الاخطاء غير المقصودة عند قيادة جميع أنواع السيارات، وذلك بسبب إما عدم المعرفة وإما مكتسبات وعادات خاطئة توارثتها الأجيال المتعاقبة. وبالتالي قمنا بجمع عدد من التصرفات الخاطئة التي يجب تجنبها، ثم ربطها بمقالات حظيت على عدد كبير من القراء وهدفها التوعية من مخاطر السلوكيات التي تؤدي إلى تلف سيارتك.

من المعلوم أنه للحفاظ على عمل سيارتك بطريقة سلسة وبشكل موثوق به لسنوات عديدة، من الضروري التنبه إلى ثلاث أمور أساسية: تغيير الزيت بطريقة دورية، التنبه إلى الإطارات وضغط الهواء شهريا على الأقل، وتغيير أحزمة المحرك عند الحاجة.

ولكن الطريقة التي تقود بها سيارتك يوميا مهمة جدا، وقد تؤدي إلى تآكل غير ضروري لسيارتك إن قمت بها بشكل عشوائي أو خاطئ. فابتعد عزيزي السائق عن 10 أخطاء مدمرة للسيارات قمنا بتلخيص أبرزها في التالي .

- وضع اليد على ناقل الحركة أثناء القيادة: وزن يدك يضع عبئا على الشرائح داخل علبة التروس الخاصة بك، مما يسبب تآكلا غير ضروري يمكن تفاديه.

- عدم استخدام فرامل اليد: الاكتفاء بنقل نشاط التروس إلى P بعد الضغط على المكابح الامامية يضع وزن سيارتك بأكمله على قطعة معدنية صغير جدا من المعدن موجودة داخل علبة ناقل الحركة، قد تنكسر في أي لحظة.

- خزان الوقود شبه فارغ: انخفاض كمية الوقود داخل الخزان تؤدي إلى ارتفاع سخونة المضخة فتبلى بسرعة أكبر.

- تحمية المحرك البارد: ليست فكرة سيئة القيام بترك المحرك لمدة دقيقة بعد بداية باردة ولكن يجب مقاومة الرغبة في الضغط على دواسة الوقود لتحميته بسرعة. الخطورة في الأمر

- الضغط على القابض بانتظار الإشارة الخضراء: الانتظار مع الضغط على القابض يؤذي لوحة الضغط والذراع بسبب احتكاك المخالب ببعضها البعض من دون جدوى عملية.

- تحويل ناقل الحركة من R إلى D قبل التوقف التام: تضع هذه العادة ضغطا هائلا على السلاسل والأقراص التي يتكون منها نظام الدفع.

- تنظيف المحرك بالماء قد يحدث خللا في الأجهزة الكهربائية في السيارة ويجب تجنب القيم بالأمر. كيفية التنظيف مذكورة في المقال الكامل.

- تركيب شاحن توربيني في المنزل، بالإضافة إلى صعوبة تركيبه يجب التأكد من شراء القطعة الأصلية عبر وكيل معتمد واحذر من اللجوء إلى غير الأصلي.

- استبدال الاطارات بحجم أعرض يؤدي الى خلل في توازن المركبة ما يعرضك لخطر الانقلاب.

- تغيير لون الإضاءة يرفع امكان اندلاع ماس كهربائي.

- تغيير ارتفاع او انخفاض السيارة يؤذي أداء السيارة ومن المفضل شراء نوابض جديدة بدلا مع قصها.

- الغاء المرشحات المتجهة للعادم الخارجي