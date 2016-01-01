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مصادر إعلامية: تجميد مشروع سيارة غوغل ذاتية القيادة

بواسطة دويتشه فيله 27 دقيقة مضت
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مصادر إعلامية: تجميد مشروع سيارة غوغل ذاتية القيادة

بعد سنوات من العمل على تطوير مشروع سياراتها الذكية ذاتية القيادة التي حظيت باهتمام الشركات العالمية، قررت شركة غوغل في نهاية المطاف تجميد المشروع بحسب ما أوردته تقارير إعلامية وسط أنباء عن عزم شركة غوغل، عملاق محركات البحث على الانترنت، تطوير تعاونها مع الشركات صناعة السيارات.

ووفقاً لموقع "The Information" الذي أورد الخبر فإن غوغل قد قررت التوقف عن تطوير سيارتها ذاتية القيادة وعوضاً عن ذلك ستضاعف التركيز على التكنولوجيا الخاصة بهذا النوع من السيارات لكن بالتعاون مع شركات متخصصة في صناعة السيارات وعلى رأسها "Fiat Chrysler"، حيث تعتزم الشركة طرح نهاية العام 2017 سيارة جديدة ذاتية القيادة. وحسب الموقع فإن كل من شركة غوغل و(Fiat Chrysler)  ستركزان على تطوير سيارات ذكية ذاتية القيادة من طراز(Pacifica minivan)  وذلك استعدادا لإطلاق خدمة "سيارات أجرة ذكية وذاتية القيادة قبل نهاية العام المقبل 2017

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