خمس حيل لتقليل استهلاك "واتس آب" للإنترنت
يعتبر تطبيق واتس آب من أهم تطبيقات المحادثة في يومنا هذا، ويستخدم كثيراً لتبادل المعلومات والصور والفيديو، إلا أن ذلك يستهلك الكثير من طاقة الإنترنت المحدودة بعقد هاتفك.
هناك 5 حيل للتغلب على مشكلة استهلاك التطبيق لخزين المعلومات للمشترك على الإنترنت، استعرضها موقع "موبايل آند أبس":
1- تعطيل خاصية تنزيل الصور والفيديوهات من خواص تطبيق واتس آب، لتقليل تحميلها، فهذا مكلف إذا كانت سعة الإنترنت النقال محدودة بحسب اشتراكك الشهري مع مزود الخدمة. وبتعطيل هذه الخاصية، سينخفض حجم المواد الواصلة إلى النصف.
2- خفض جودة صوت المكالمات، يقلل إلى حد كبير من استهلاك الإنترنت. اذهب الى إعدادات في واتس آب واختر "low data usage"، وهذا يخفض استهلاك الإنترنت.
3- اختر دعم بيانات التطبيق فقط عندما ترتبط بشبكة لاسلكية "واي فاي" يقوم واتس آب بعمل نسخة احتياطية من كل المحادثات والمكالمات في فترات ثابتة، ولكن في الإعدادات يمكنك حصر تلك الفترات فقط عندما يكون الهاتف متصلاً بشبكة لاسلكية.
4- اختر حزمة مخصصة لـ"واتس آب" تلبي الطلبات والاحتياجات فقط.
5- استخدم بانتباه خدمات وأدوات أجهزتك لمراقبة استهلاك سعة الإنترنت في إعدادت الهاتف المحمول، حيث توجد في واتس آب خدمة (network usage log) لمراقبة استخدام التطبيق لسعة الإنترنت. يمكنك "تصفير العداد" بشكل أسبوعي أو شهري لتتعرف على حجم الاستهلاك.
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