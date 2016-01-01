أبرز 5 ابتكارات أفادت العالم في 2016

شهد عام 2016 العديد من الأحداث والأزمات المأساوية، لكن في الوقت ذاته برز خلاله عدد من الابتكارات التي قدمت حلولاً لبعض المشاكل والتحديات وحسنت حياة ملايين البشر حول العالم.



نستعرض فيما يلي أبرز الأجهزة المبتكرة التي غيرت العالم في عام 2016، بحسب موقع مشابل الإلكتروني:



1- طائرات دون طيار لنقل المساعدات الإنسانية

تعد طائرة "باونسر" أحدث وسائل الإغاثة في العالم، فهي مصنوعة بتقنية متطورة مهمتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأماكن المتضررة بالكوارث الطبيعية والحروب، قابلة للأكل، فأجنحتها ومقصورتها معبأة بالمواد الإغاثية والطبية، وهيكلها أيضاً قابل للاحتراق، ما يوفر وقود للطهي والتدفئة. وتزود الطائرة بمواد إغاثية تكفي لـ 100 شخص لمدة يوم واحد، وستكون جاهزة للعمل في مطلع عام 2017، بسعر 200 دولار أمريكي.



2- مقعد متحرك لذوي الإعاقة في الدول النامية

طورت شركة بريطانية مقاعد متحركة لذوي الإعاقة تحمل اسم "سفاري سيت"، صُممت خصيصاً للمرضى في الدول النامية، تتناسب مع الطرق الوعرة بفضل عجلات المقاعد المتحركة القوية والمتينة التي تتحمل تضاريس الريف وبتكلفة زهيدة. وأعلن عن المقعد في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) العام الجاري، ومن المخطط البدء في الإنتاج الضخم في كينيا مطلع العام المقبل.



3- جهاز ضخم لتنظيف المحيطات

بعد بحث استغرق 5 سنوات، ابتكر طالب هولندي عندما كان عمره 17 عاماً جهازاً عائماً لمعالجة أزمة النفايات البلاستيكية في المحيطات، ويقوم الحاجز العائم بالتقاط قطع البلاستيك الصغيرة وعن طريق التيارات المائية في المحيط يتم دفع النفايات نحو الحاجز العائم المؤلف من عوامات مستطيلة وشباك تحبس النفايات لجمعها بدلاً من البحث عنها بواسطة السفن.



4- روبوت "لعبة" للتفاعل مع الأطفال المتوحدين

عبارة عن كرة كبيرة مزودة بأجهزة استشعارية تصدر أصواتاً وموسيقى وإضاءة واهتزازات للتفاعل مع الأطفال المتوحدين، تساعد على تطوير مهاراتهم من أجل الاندماج في المجتمع.



5- جهاز يساعد الصم على ملاحظة الخطر

طورت شركة أمريكية تدعى "فيورينكسو" مقرها نيويورك جهازاً أسمته "ساوند سينس" قابل للارتداء صمم خصيصاً لمرضى الصم لتحديد الأصوات العالية والتنبيهات والتحذيرات، حيث يصدر الجهاز أصوات تحذير يحولها إلى اهتزازات ملمومة يشعر بها الأصم لتنبيهه بوجود خطر حوله، ويبلغ سعر الجهاز 30 دولاراً أمريكياً.