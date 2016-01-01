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تقنية جديدة لمنع استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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تقنية جديدة لمنع استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة

تحاول الحكومة البريطانية إيجاد طريقة تقنية جديدة تمنع من خلالها السائقين من استخدام هواتفهم المحمولة أثناء القيادة، لخفض أعداد الوفيات على الطرق البريطانية.

وستضع الوزارة خطة استخدام تكنولوجيا تحديد الموقع العالمي "جي بي إس" في سبيل منع الاتصالات والرسائل عند وصول السائق إلى سرعة معينة، بالإضافة إلى إدخال وضع القيادة الآمن على غرار وضع الطيران الموجود حالياً.

وتأتي هذه الخطوات بعد إعلان صدر في وقت سابق من هذا العام يقضي بمضاعفة العقوبة فيما يخص استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة ووصول تلك العقوبة إلى 200 يورو، وزيادة عدد نقط المخالفات من ثلاث نقط إلى ست نقط.

ويعتبر استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أمراً غير قانوني، ووفقاً للتقرير السنوي لمركز النشاط الإقليمي فقد كان هناك زيادة كبيرة في عدد السائقين الذين اعترفوا بقيامهم بذلك، حيث ازدادت النسبة من 8 في المئة إلى 31 في المئة خلال العامين الماضيين.

ويستخدم وضع القيادة الآمن في الولايات المتحدة، ويعمل هذا الوضع على منع استخدام الهاتف المحمول عندما يقوم السائق بالقيادة على سرعة محددة.

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