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فيس بوك يتيح خلفيات ملونة للحالات التي يكتبها المستخدمون

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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فيس بوك يتيح خلفيات ملونة للحالات التي يكتبها المستخدمون

أطلق موقع فيس بوك ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة لون لخلفية الحالات التي يكتبونها، وذلك في محاولة لمنحهم القدرة على لفت انتباه الآخرين إلى منشوراتهم.

وقال فيس بوك إن خلفيات الحالة الملونة ستُطرح لعموم المستخدمين حول العالم خلال الأيام القليلة المقبلة. وستصل مبدئياً لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد فقط، ولكن يمكن لمستخدمي أنظمة أندرويد وآي أو إس والويب رؤية المنشورات ذات الخلفيات الملونة على صفحاتهم الرئيسية.

ويُعتقد أن إضافة تحسينات على تحديثات الحالة قد يساعد فيس بوك على تعزيز المشاركة الأصلية للمحتوى الشخصي، في مقابل إعادة مشاركة المقالات الإخبارية والفيديوهات الذائعة.

وكان موقع "ذي إنفورميشن" أفاد في شهر أبريل (نيسان) 2016 أن فيس بوك يعاني من انخفاض في مستويات المشاركة الأصلية والشخصية، حتى أن إذاعة المحتوى الأصلي انخفضت بنسبة 21% على أساس سنوي اعتباراً من منتصف عام 2015، كما انخفضت بنسبة 15% على أساس سنوي اعتباراً من شهر أبريل (نيسان) الماضي.

ولهذا السبب، يُعتقد أن فيس بوك أصبح تعطي الأولوية لمنشورات الأصدقاء والعائلة بدلاً من منشورات الصفحات والناشرين في تحديث صدر في شهر سبتمبر (أيلول)، والذي يمكن أن يستعيد التوازن مع الدفع نحو نشر مزيد من المحتوى الأصلي على الصفحات الرئيسية.

ويبدو أن فيس بوك يسعى بالفعل لتشجيع نشر التحديثات النصية، وذلك من خلال ميزة "النص الكبير" التي تعرض الكلمات بخط أكبر للمنشورات القصيرة، في محاولة لجذب الانتباه إليها.

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