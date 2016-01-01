حيل ونصائح للتعامل مع سيارتك في أي ظرف سيء!

هل تعرضت سيارتك لمشكلة صغيرة أو كبيرة ووجدت نفسك في وضع تمنيت فيه لو أنك قمت بتزويد سيارتك ببعض الأدوات التي تساعدك على حل المشكلة. هذا الأمر قد حدث مع العديد من الناس في الواقع, وهم لم يكونوا مستعدين لمثل تلك الظروف.

الإستعداد لحل المشاكل في سيارتك مهما كانت صغيرة هذه المشاكل, هو أمر ضروري ولا بد منه, وفي ما يلي أبرز ما قد تحتاجه في سيارتك لمعالجة كافة المتطلبات فيها:

12- في علبة القفاذات إحتفظ بمحارم معطرة ورطبة لإزالة رائحة الوقود والزيت في حال كنت بصدد فحص سيارتك أو تعبئتها بالوقود بنفسك.

11- بإمكانك إزالة شحوم وزيوت السيارات, العالقة في يديك عبر إستعمال خليط الماء والبيكاربونات.

10- غطاء إطار السيارة يمكن استخدامه كمجرفة في حال علقت سيارتك في الثلوج أو الوحول والرمال.

9- ضع كيسا من الملح في صندوق السيارة الخلفي، في حال واجهتك مشكلة في الثلج. قم برش بعض الملح تحت الإطارات للحصول على الجر.

8- لا تقم أبداً بإحماء سيارتك في مكان مغلق من دون أبواب مفتوحة ذلك لتفادي الإختناق بإنبعاثات الكربون.

7- قم بتطبيق الفازلين على أطراف البطارية من أجل توصيل أفضل للأسلاك الكهربائية.

6- قم بتنظيف الأماكن الصعبة في سيارتك عبر إستخدام ريشة الرسم, فبالإضافة إلى فعاليتها بإمكانها الوصول إلى الأماكن الضيقة أيضاً, فلا تنس الإحتفاظ بواحدة منها في سيارتك.

5- في حال تعفن نهايات البطارية قم بسكب خليط الماء والبيكربونات على مكان التآكل أو التعفن لإزالته.

4- لا تملأ الإطارات بالهواء في حال كانت درجة الحرارة أقل من 10 درجات, ذلك أن أي إرتفاع مفاجئ وكبير بدرجات الحرارة قد يؤدي إلى إنفجار الإطارات بسبب تمدد الهواء بفعل الحرارة.

3- في حال بدأت مسّاحات الزجاج الأمامي بالإهتراء, قم بتمريرها على ورق الزجاج وقم بتنظيفها بخليط الماء والبيكاربونات.

2- قم بمناوبة الإطارات كل 5000 إلى 10000 ميل لزيادة مدة خدمتها وقم بتغيير الإطارات كل 40000 ميل.

1- الأنتين في سيارتك قد يعلق أحياناً, ضع بعض الشمع عليه لتسهيل حركته.