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موقع ويب يعرفك على الفرق الموسيقية المتشابهة

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ ساعة واحدة مضت
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موقع ويب يعرفك على الفرق الموسيقية المتشابهة

يوفر موقع الإنترنت musicroamer.com لعشاق الموسيقى فرصة التعرف على الأنماط الموسيقية المتشابهة للفرق الموسيقية.

ومن خلال إدخال اسم الفرقة الموسيقية مثل Queen، يظهر حول اسم الفنان سحابة بها أسماء فنانين أخرين مثل Led Zeppelin أو Deep Purple، علاوة على أنه يمكن الاستماع إلى مقاطع قصيرة من الأغنيات الخاصة بالمطربين الآخرين.

وإذا رغب المستخدم في المزيد من الاقتراحات فإنه يمكنه فتح المزيد من الروابط، بدءاً من فرقة Queen مروراً بالفرق الموسيقيةLed Zeppelin و The Doors ووصولا إلى Jimi Hendrix و Santana.

وبهذه الطريقة يتمكن المستخدم من إنشاء سحابة كثيفة من الفنانين المتشابهين، وبالتالي يتم توسيع الآفاق الموسيقية للمستخدم.

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