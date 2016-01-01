كيفية تجنب تصفح المواقع الخبيثة

ينبغي على المستخدمين الحذر دئماً عند تصفحهم مواقع على الإنترنت من مصادر مجهولة، أو استخدام أدوات تساعدهم بالكشف عن مدى سلامة هذه المواقع.



تعد إضافة Truman Grade على متصفح غوغل كروم أحد الخيارات الملائمة للغاية في هذا المجال، حيث تقوم بتحديد المواقع التي تنتهك خصوصية المستخدم أو تجمع معلومات عنه أو تلك التي تحاول خداع المستخدم وتعريض أمواله للخطر أو تلك التي تتضمن برمجيات خبيثة وضارة.



وتستخدم الإضافة خوارزميات آلية تعمل تلقائياً عند زيارتك لأي موقع، بحيث تتم عملية الفحص في الوقت الحقيقي ومن ثم عرض تقييم لهذا الموقع، وفقاً لعدة اعتبارات وهي المخاطر، السلامة، الخصوصية، والمصداقية.



تحدد الإضافة هل من الأمان فعلاً زيارة هذا الموقع أو لا بناءً على تضمنه لأي برمجيات خبيثة أو صفحات تصيد، إلى جانب فحصها للتدابير الأمنية وعمليات التشفير التي يتبعها الموقع وذلك لمعرفة فيما إذا كان من الأمان تبادل المعلومات الشخصية أو الأموال من خلاله.



كما يُمكن من خلال الإضافة تحديد مدى موثوقية الموقع من الزوار أو محركات البحث، إضافة إلى تحديد المواقع التي تحترم خصوصية المستخدم وتلك التي تنتهكها.