"غوغل مابس بيتا" تضيف خدمة معلومات أماكن انتظار السيارات إليها

تعتزم شركة غوغل، إضافة خاصية جديدة إلى النسخة التجريبية من أحدث إصدارات خدمة الخرائط "غوغل مابس بيتا" لتوفير معلومات عن الوضع فيما يتعلق بأماكن انتظار السيارات الموجودة في المقصد الذي يتجه إليه المستخدم.



وبحسب تقرير "غوغل مابس باركينج أكوردينج تو أندرويد بوليس" فإن الخاصية الجديدة تستهدف مساعدة المستخدم في العثور على مكان خال لسيارته في أقرب ساحة انتظار موجودة.



وبحسب موقع "بي سي ماجازين" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن خدمة "غوغل مابس" ستعطي المستخدم المعلومات الفورية عن موقف أماكن انتظار السيارات القريبة منه.



ومع النسخة التجريبية من الإصدار "مابس فى 44ر9"، عندما يبحث المستخدم عن طرق الوصول إلى المكان الذي يريده، سيظهر رمز مكان الانتظار (حرف بي صغير باللغة الإنجليزية) أمام المكان، مع تقدير للوقت اللازم للرحلة حتى الوصول إلى المكان المستهدف.



وبجانب الرمز "بي" ستعرض جوجل 3 خيارات لوصف إمكانية العثور على مكان خال في ساحات الانتظار المحيطة وهي "سهلة" أو "متوسطة" أو "محدودة". وفي حالة صعوبة العثور على مكان خال سيتحول لون رمز مكان الانتظار أي حرف "بي" إلى اللون الأحمر مما يعنى أن الأماكن "محدودة"، أما إذا كان الوضع غير ذلك فإن الرمز سيكون أزرق اللون.



كما يمكن توسيع الاتجاهات من أجل الحصول على مزيد من المعلومات بشأن أماكن الانتظار. على سبيل المثال يمكن أن تقول "غوغل" للمستخدم "أماكن الانتظار بالقرب من وجهتك محدودة في العادة"، وهو ما يتيح للمستخدم التفكير في بدائل قبل بدء رحلته.



وبحسب تقرير "أندرويد بوليس"، فإنه وفقا لاختبارات النسخة التجريبية من هذا الإصدار، فإن المعلومات الخاصة بأماكن الانتظار تستهدف الأماكن العامة مثل مراكز التسوق والمطارات وغيرها من المقاصد المهمة.



في الوقت نفسه، فإن النسخة التجريبية من إصدار "غوغل مابس بيتا " الجديد، ستعطيك فكرة عن حالة المكان الذي تعتزم الذهاب إليه قبل التحرك.



وعند عرض قوائم المقاهي أو المطاعم الموجودة في المكان على سبيل المثال، فقد ترى قسم جديد على التطبيق باسم "أتموسفير" (أو الجو فى المكان ) مع صور للمكان بحيث يمكن أن تحدد على أساسها نوع الملابس أو الاستعدادات المطلوبة قبل زيارة المكان.