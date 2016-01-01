شركة سامسونغ: عيوب في البطارية تسببت باشتعال هواتف "جالاكسي نوت 7"

أعلنت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات، اليوم الاثنين، أن بطاريات معيوبة كانت السبب في اشتعال هواتفها الذكية من طراز "غالاكسي نوت 7"، وذلك بعد إيقافها الجهاز القابل للاحتراق منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر.

وفي مؤتمر صحفي خاص في مقراتها بمدينة سيول، قالت "سامسونج" إن مزيجا من فواصل رقيقة بين الطبقات الموجبة والسالبة، وضغط غير طبيعي في زوايا البطارية، ونتوء غير طبيعي على سطح البطارية، وعدم وجود شريط عازل، تسبب في انفجار هواتف "نوت 7" واشتعالها.وقال مدير مشروع الأجهزة اللاسلكية لشركة سامسونغ للالكترونيات غو دونغ-جين، إن الشركة قامت خلال الأشهر الماضية، بإجراء تحقيقات شاملة ودقيقة، حيث راجعت جميع البرمجيات والهارد وير وجميع المراحل من الإنتاج والتوزيع والتخزين المتعلقة بالهاتف.

وأضاف أن التحقيقات أفضت إلى وجود خلل في البطارية كسبب في اشتعال الحريق في جالاكسي نوت 7.وشدد على أن الشركة تشعر بالمسؤولية الكاملة في قصورها بشأن التأكد الدقيق من جودة الجهاز، وتصميم البطارية، والمشكلة الناجمة عن مرحلة إنتاجها قبل طرحه للزبائن.وجاءت النتائج بناء على تحقيقين أجرتهما شركتا "يو إل" و"إكسبوننت"، ومقرهما في الولايات المتحدة، حيث قامتا بفحص البطاريات، إضافة إلى إجراء تحليل لسلسلة التوريد، قامت به شركة "رينلاند توفالو" الألمانية.