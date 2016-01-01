بالفيديو: أول "غرامافون" رقمي في العالم

ابتكر مصمم سويسري أول "غرامافون" رقمي في العالم، مستوحى من فكرة الغرامافون التراثي، حيث يعيد زمن أسطوانات فينيل القديم، لكن بمواصفات تقنية حديثة تتماشى مع التكنولوجيا المتطورة، حيث يمكن التحكم فيه عن طريق الهاتف الذكي.



وأوضح المصمم يفيس بيهار أن جهازه، الذي أطلق عليه اسم "الحب"، يتصل بالهاتف الذكي أو أي جهاز موسيقي عن طريق تقنية البلوتوث أو شبكة واي فاي اللاسلكية، وبمجرد وضع الجهاز على أي أسطوانة فينيل، يقوم بعمل مسح لها لتحديد حجمها، ثم تشغيل الموسيقى.



ويتحكم المستخدم في جهاز "الحب" عن طريق تطبيق خاص يتم تحميله على الهاتف الذكي، ومن ثم بإمكانه التحكم في تشغيل أو إيقاف أو إعادة الأغاني والتحكم في شدة الصوت.



ولا توجد سماعات مدمجة بجهاز "الحب"، وبالتالي فهو بتطلب سماعات خارجية يتصل بها عن طريق البلوتوث أو الواي فاي، كما يمكن سماع الأغاني مباشرة من الجهاز عن طريق سماعات الأذن، نظراً لاحتوائه على منفذ "يو إس بي".



ويتميز جهاز الحب بأنه محمول يمكن نقله في أي مكان، وسيتم إطلاقه خلال 20 يوماً، دون الإفصاح عن سعره، بحسب موقع "ذي فيرج" التقني.