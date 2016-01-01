"ألفا" أصغر كاميرا رياضية في العالم تدعم التصوير بدقة "4 كيه"

أطلقت Mokacam الجيل الثاني من كاميراتها الرياضية والتي حملت اسم "ألفا"، وذلك عبر منصة التمويل الجماعي "إنديغوغو".



وكانت حملة تمويل الجيل الأول لكاميرا "موكا كام" قد جمعت العام الماضي أكثر من مليون دولار أمريكي على نفس المنصة.



ويمتاز الجيل الثاني من الكاميرا بأنه أصغر حجماً وأكثر قوة من حيث الأداء مقارنة بالجيل الأول إضافة إلى قدرته على تصوير الفيديو بدقة "4 كيه" وبمعدل 25 إطار في الثانية للنسخة العادية و30 إطار في الثانية للنسخة المتقدمة "ألفا إس".



وباستطاعة الكاميرا الجديدة تصوير الفيديو بالحركة البطيئة بدقة 1080 بكسل وبمعدل 60 إطار في الثانية للنسخة العادية أو 120 إطار في الثانية للنسخة المتقدمة إلى جانب قدرتها على التقاط صور أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة.



أما من حيث البطارية، فإن الكاميرا تُقدم 4 ساعات متواصلة من تصوير الفيديو بدقة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، بينما يُمكن للمستخدمين الاستفادة من البطارية الاحتياطية بسعة 1100 ميللي أمبير والتي يُمكن دمجها مغناطيسياً مع الكاميرا بكل سهولة.



يشار إلى أن الكاميرا متوفرة حالياً كمشروع عبر منصة "انديغوغو" للتمويل الجماعي، ويُمكن للمستخدمين طلب نسخة منها من خلال التبرع بمبلغ 99 دولار أمريكي أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفرة داخل المشروع.