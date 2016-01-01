إنشاء حساب "واتس آب" عبر الهاتف الثابت
أشارت بوابة الميديا "Handysektor.de" إلى أن إنشاء حساب بتطبيق التراسل الفوري "واتس آب" الشهير لم يعد يحتاج إلى هاتف ذكي، بل يمكن إنشاؤه عن طريق رقم الهاتف الثابت أيضاً.
وإذا رغب المستخدم في استعمال تطبيق "واتس آب" على جهاز بدون بطاقة "إس آي إم" مثل الأجهزة اللوحية، فعندئذ يمكنه إدخال رقم الهاتف الثابت أثناء عملية تسجيل الدخول.
وبدلاً من إرسال كود التأكيد عن طريق الرسالة النصية القصيرة SMS سيحصل المستخدم على الكود عن طريق الهاتف، حيث يتم ذلك عن طريق خيار "اتصل بي". ويستمع المستخدم للكود عن طريق سماعة الهاتف، ولذلك ينبغي أن يكون الهاتف الثابت بالقرب من المستخدم.
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