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الصور الأولى لهاتف LG G6 تؤكد تسريبات خصائصه المميزة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الصور الأولى لهاتف LG G6 تؤكد تسريبات خصائصه المميزة

مع اقتراب موعد إعلان شركة إل جي عن هاتفها الرائد القادم، "إل جي جي6" LG G6، والمقرر مطلع الأسبوع المقبل، ظهرت أول صورة حية للهاتف المنتظر، تظهره من الجهتين الأمامية والخلفية، وتؤيد الكثير من التسريبات السابقة.

ويظهر في الصورتين اللتين سربهما موقع 9to5Google التقني، كيف أن شاشة الهاتف تأتي بحجم كبير مع نسبة بُعديّة تساوي 18:9 وزوايا مدورة، وفي الجهة الخلفية تظهر كاميرتان مع حساس لبصمات الأصابع، إضافة إلى اسم الهاتف في الأسفل.

وتأتي الصورتان بعد يوم واحد فقط من إعلان الشركة الكورية الجنوبية رسمياً عن بعض مواصفات LG G6، بما في ذلك حجم ودقة الشاشة، إضافة إلى بعض التفاصيل المتعلقة بواجهة المستخدم الجديدة UX 6.0.

وأكدت إل جي أن الشاشة، التي سيكون قياسها 5.7 بوصات وبدقة 2,880×1,440 بكسلاً، ستأتي مع نسبة بُعدية تبلغ 18:9 تتيح تقسيم الشاشة إلى مربعين متساويين، يمكن استغلالهما في مشاهدة الفيديو تصفح الويب معاً.

ونقل موقع 9to5Google عن الشخص الذي سرب له الصور أن LG G6 سيقدم مساحة تخزين داخلية قابلة للتوسعة بسعة 32 جيجابايتاً، إضافة إلى 4 جيجابايتات من ذاكرة الوصول العشوائي، ومعالج من نوع كوالكوم سنابدراجون 821.

وتعتزم إل جي الإعلان عن هاتفها الرائد للعام الحالي LG G6 يوم 26 فبراير (شباط) الجاري وذلك في إطار مشاركتها بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2016 في مدينة برشلونة الإسبانية.

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