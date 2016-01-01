"آي باد برو" البديل الأنسب للكمبيوترات الشخصية

نشرت شركة آبل أمس الجمعة، أربعة فيديوهات إعلانية جديدة عن جهازها اللوحي آي باد برو عبر قناتها على موقع مشاركة الفيديو يوتيوب، والتي ركزت فيها على إبراز مزايا الجهاز والإشارة إلى بعض الأمور التي تجعله متفوقاً على الكمبيوترات الشخصية.





وبدأت عملاقة التقنية الأميركية كل فيديو من الفيديوهات الأربعة، التي يبلغ طول كل منها 16 ثانيةً فقط، بعرض تغريدة نُشرت سابقاً من قبل أشخاص حقيقيين عبر موقع التدوين المصغر تويتر، وقامت بطباعتها بحجم كبير ليحملها ممثل يأخذ دور ناشر التغريدة، وفي كل تغريدة يتركز الحديث عن إحدى مزايا الحاسب آي باد برو.



وفي الفيديو الأول، عرضت آبل تغريدة لمستخدم يقول: "لا يمكن أن يكون آي باد برو حاسب شخصي"، ليرد المعلق الخاص بالشركة أن آي باد برو: "حسناً، آي باد برو ليس كمبيوتر شخصياً. فهو في الواقع أسرع من معظم الكمبيوترات المحمول، ويملك القدرة على الاتصال بشبكات الجيل الرابع LTE مثل الهواتف، وشاشة لمسية يمكنك الكتابة عليها. لذلك قد تكون محقاً نوعاً ما".



وفي الفيديو الثاني، ركزت آبل، التي تعد أعلى الشركات قيمة في العالم، على قدرة آي باد برو على الاتصال بشبكات الجيل الرابع LTE، وهي الميزة التي تسمح للمستخدمين الاتصال بالإنترنت في كل مكان، بينما أشار الفيديو الثالث إلى أن تطبيق مايكروسوفت أوفيس متوفر على الجهاز.



وركزت آبل في الفيديو الأخير على معالجة مخاوف مستخدمي الكمبيوترات الشخصية من الفيروسات، إذ أكدت على خلو آي باد برو من الفيروسات.



يُشار إلى الحملة الإعلانية الجديدة للجهاز آي باد برو تشبه إعلانات سابقة للجهاز، والتي أبرزت في وقت سابق مزايا، مثل الشاشة اللمسية، والقلم الإلكتروني، وتعدد المهام، ولوحة المفاتيح الذكية.



ويُعتقد أن الإعلانات الجديدة تأتي في محاولة من آبل لإقناع المستهلكين بقدرات جهازها اللوحي، وذلك في ظل تراجع مبيعات أجهزتها اللوحية على مدى الأرباع الأخيرة، إذ انخفضت مبيعات آي باد خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 9.3 ملايين وحدة من 9.9 ملايين خلال نفس المدة من العام 2015.



كما أن الإعلانات تأتي في وقت تستعد فيه آبل لإطلاق نسخ محدثة من الجهاز آي باد برو، والتي يُقال إنه سيأتي بثلاثة طُرز، الأول بقياس 12.9 بوصة، والثاني بقياس 10 – 10.5 بوصة، والثالث بقياس 9.7 بوصات.