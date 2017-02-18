في ظل ارتفاعها.. خطوات يجب اتباعها عند التعرض لحادث سيارة

يشهد العالم يوميًا العشرات من حوادث السيارات، وتختلف ردود أفعال الذين تعرضوا لهذه الحوادث وفقًا لخلفياتهم الثقافية والمجتمعية وأيضًا مدى خطورة وشدة الحادث.

ولكن موقع "lifehack" الإلكتروني قام بطرح عشر نقاط يمكن لأي سائق سيارة حول العالم أن يتبعها إذا ما تعرض لحادث، وذلك لكي يحفظ حياته وحقوقه وحياة وحقوق الآخرين.

ويرجع ذلك التفكير المسبق كون أن الإنسان عند التعرض للخطر يتشتت ذهنه ويصبح غير قادر على التفكير بشكل سليم، لذلك فالحل الأمثل يكون في التعرف على كيفية التصرف في الحادث قبل حدوثه.

توقف

عند وقوع الحادث لا يجب بحال أن تترك الموقع مهما كان الأمر طفيفًا، وذلك لأنه أمر غير قانوني ويضع السائق تحت طائلة القانون.

حماية الآخرين

لعدم تعقيد الأمور أكثر مما هي عليه ولمنع مزيد من الحوادث، يمكن وضع مشاعل حول السيارة المصطدمة ونصب المثلثات العاكسة واستخدام مصباح يدوي إن وجد لتحذير السيارات الأخرى على الطريق وذلك بالطبع إذا ما وقع الحادث في الظلام.

استدعاء الشرطة

حتى إذا كان الأمر بسيط يجب إبلاغ الشرطة بالحادث، فقد تحتاج إلى تقرير شرطي ليدعم موقفك عند اللجوء لشركة التأمين الخاصة بك.

لا تتكهن

عند وصول الشرطة حاول جاهدًا أن تذكر فقط ما حدث أو ما تتذكره عند وقوع الحادث، فالتكهنات في هذه الحالات قد تغير مسار التحقيق، وإذا ما سئلت عن إصابات لحقت بك حاول ألا تتكهن أيضًا فقد تكون بك إصابات لا تشعر بألمها بسبب هول الموقف.

التقط صورًا

يوصي المحامي مايكل أولين باستخدم كاميرا التصوير خاصتك أو كاميرا هاتفك المحمول لتوثيق كل التلفيات التي لحقت بسيارتك وكذلك الجروح أو الكدمات التي أصبت بها وذلك لدعم موقفك أمام العدالة.

تبادل المعلومات

عادة ما تطلب الشرطة من أطراف الحادث الحصول على معلومات كأسمائهم الكاملة وأماكن إقامتهم وأرقام الهواتف المحمولة والعناوين، ولكن إذا كانت الشرطة غير متواجدة فيمكن تبادل هذه المعلومات بين أطراف الحادث وكذلك الشهود للتواصل مرة أخرى.

إبلاغ شركة التأمين

يجب إخطار شركة التأمين عن الحادث في أقرب وقت، حتى يتسنى معرفة ما إذا كان الحادث الذي وقع يتم تغطيته تأمينيًا أم لا، وكذلك التأكد من أن العلاج سيكون من خلال شركة التأمين خاصتك.

حماية حقوقك

واحدة من أهم الخطوات التي يجب اتباعها، الاتصال بالمحامي الخاص بك أو تعيين واحدًا ينوب عنك حتى تستطيع حماية حقوقك والتأكد من أن الأدلة لن يتم العبث بها، وأيضًا فالمحامي سيقدم لك المشورة القانونية قبل تقديم شركة التأمين والتعرف على كيفية الحصول على التعويض المناسب.

العناية الطبية العاجلة

في الكثير من الأحيان لا يشعر المصابين في حوادث سير بإصاباتهم إلا بعد مرور ساعات أو حتى أيام، وقد يكون الوقت عاملاً حاسمًا في سرعة الشفاء، لذا يجب الاستعانة بسيارة إسعاف في مكان الحادث أو التوجه مباشرة إلى مستشفى بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

الحفاظ على الملفات

لكي تحفظ حقوقك المدنية والمادية يجب الحفاظ على كافة الدلائل والملفات التي تم تحريرها عن هذا الحادث، وكذلك كافة المعلومات عن المشاركين في الحادث أو الشهود عليها للاستعانة بها وقت الحاجة.