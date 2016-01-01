أبل ستلغي "تاتش آي دي" و"آي فون 8" سيتعرف على وجهك

تشير أحدث التقارير الصحافية المسربة حديثاً إلى أن الجيل المقبل من هواتف أبل الذكية سيتيح لمستخدميه فتحه دون أن يرفع إصبعه، وذلك من خلال استبدال تكنولوجيا بصمة الإصبع المعروفة باسم "تاتش آي دي" بتقنية التعرف على الوجه، كما أنه سيكون أغلى هواتف أي فون على الإطلاق.

آي فون 8 سيتعرف على مقاس حذائك بفضل تقنية بصمة الوجه، وسيأتي بكاميرا مزدوجة ثلاثية الأبعاد وشاشة منحنية من "أوليد" وشحن لاسلكي ودعم لتقنية الواقع المعزز

وبحسب ما ورد في موقع "ماك رومرز" المعني بأخبار أبل، فإن هاتف "آي فون 8" المقبل سيتضمن ميزة ماسحة الوجه الليزرية ثلاثية الأبعاد وستكون مركزها في الجهة الأمامية للهاتف، لتتعرف على وجه المستخدم، صاحب الهاتف، لتكون هي بصمته بدلاً من بصمة الإصبع، في خطوة أكثر تقدماً تهدف إلى توفير أعلى معايير الأمن والأمان.

ووفقاً لتصريحات المحلل رود هول لدى مؤسسة الخدمات المالية "جي بي مورغان" للموقع، فإن هاتف "آي فون 8" ستكون شاشته من الحافة إلى الحافة، وسيتم إلغاء مفتاح الشاشة الرئيسية من أجل هذا الهدف، بالإضافة إلى دمج ماسح ثلاثي الأبعاد إلى تصميم الهاتف سيزيد من سعر الهاتف بين 10 إلى 15% للوحدة الواحدة.

وليس هذا فحسب، بل إن الإضافات الأخرى للجيل المقبل مثل حذف الإطارات غير الضرورية في الهاتف واستخدام شاشات "أوليد" وأغطية زجاجية وشحن لاسلكي، سيزيد حتماً من سعر الهاتف. هذا بالإضافة إلى أن مجموعة من الخبراء الماليين يتوقعون أن "آي فون 8" سيكون الأغلى سعراً بين هواتف شركة أبل التي أنتجتها حتى الآن.

ويرى هول أيضاً أن تقنية بصمة الوجه ستريح المستخدم من عناء تقنية بصمة الإصبع، التي لا تعمل بكفاءة في ظل ظروف الطقس المتقبلة كالمطر مثلاً، هذا فضلاً عن عنصر الأمان والخصوصية الذي ستوفره أيضاً عند استخدام خاصية الدفع الإلكتروني "أبل باي"، كما ستسمح هذه التقنية المطورين بتصميم تطبيقات تتعرف على مقاس حذاء المستخدم.

ويتوقع هول، استناداً بجدول مواعيد الشركة الأمريكية الصارم في الافصاح عن منتجاتها الجديدة أن تكشف أبل عن "آي فون 8" في وقت لاحق من العام الجاري، مشيراً إلى أنها ستميط اللثام عنه في مؤتمر أبل العالمي للمطورين الذي ينعقد في 5 يونيو (حزيران) المقبل.