سامسونغ تطلق "غالاكسي إس 8" في كوريا الجنوبية

أطلقت سامسونغ أمس الجمعة في كوريا الجنوبية هاتفها الجديد "غالاكسي اس 8"، في محطة أساسية بالنسبة لهذه المجموعة العملاقة الساعية إلى تلميع صورتها بعد الفشل الكبير لأجهزة "نوت 7" وتوقيف نائب رئيسها.



وهذه أول عملية إطلاق لمنتج جديد بهذه الأهمية للمجموعة الكورية الجنوبية منذ عملية السحب المذلة العام الماضي لهواتف "غالاكسي نوت 7" التي توقفت سامسونغ عن إنتاجها بسبب خطر انفجارها.



وبدأت الطلبيات مطلع هذا الأسبوع كما ستكون هواتف "اس 8" متوافرة اعتباراً من الجمعة في متاجر الولايات المتحدة وكندا على أن يتم إطلاقها في أكثر من 50 بلداً آخر خلال الأسبوع المقبل.



وتخرج "سامسونغ إلكترونيكس" بصعوبة من أحد أسوأ الفصول في تاريخها، إذ إن نائب رئيسها لي جاي-يونغ وهو أيضاً وريث المجموعة، يحاكم حالياً مع عدد من كوادر الشركة بتهمة الضلوع في فضيحة فساد مدوية عجلت في تنحية الرئيسة السابقة بارك غيون-هي.



تقييمات إيجابية

ومع ذلك، سجلت سامسونغ التي تتصدر سوق الهواتف الذكية في العالم زيادة متواصلة في أرباحها. وقد لاقى هاتف "غالاكسي اس 8" الذي كشفت عنه سامسونغ في نهاية مارس (آذار) في نيويورك، استقبالاً إيجابياً من جانب الأخصائيين.



وفي كوريا الجنوبية، تم طلب أكثر من مليون جهاز من طرازي "إس 8" و"إس 8" الأكبر حجماً. وقد سجل سهم "سامسونغ الكترونيكس" ظهر أمس الجمعة في بورصة سيول ارتفاعاً بنسبة 2.18% ليصل إلى 2058 مليون يوان.