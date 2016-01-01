غوغل تختبر ميزة Copyless Paste في متصفح كروم

نشرت شركة غوغل الشيفرة البرمجية الأولى لميزة جديدة تسمى "Copyless Paste" تعمل على إضافتها لنسخة أندرويد من متصفحها للويب كروم، وتعمل الميزة الجديدة على أخذ البيانات الخاصة بها من استعمال المستخدم لمتصفح كروم واستخدامها لتحسين التجربة في التطبيقات الأخرى.



وتعمل الشركة بشكل مستمر على جلب الميزات الإضافية للملايين من مستخدمي متصفحها كروم الرائد في سوق متصفحات الإنترنت، وذلك من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية، حيث تعد ميزة التمرير إحدى تلك الميزات التي أطلقتها للمستخدمين بعد فترة اختبار بلغت 10 أشهر.



ويمكن العثور على الميزة الجديدة في إصدار كروم 59 والإصدارات الأحدث، وبحسب الوصف الخاص بالميزة فإنها تعد تغيير ذكي فيما يتعلق بإمكانية دمج الشركة لمتصفح كروم مع بقية التطبيقات العاملة على الجهاز المحمول، حيث تعد الميزة بتوفير اقتراحات لإدخال النص استناداً إلى سياق عمليات تصفح الويب السابقة.



ويتضمن الوصف أيضاً مثالاً على كيفية عمل هذه الميزة، حيث يشير الوصف "إذا كنت تبحث عن موقع مطعم ما عبر الإنترنت وقمت بالتبديل إلى تطبيق الخرائط فتعمل لوحة المفاتيح على عرض اسم هذا المطعم كاقتراح لإدخاله ضمن شريط البحث"، ويتم تخزين البيانات محلياً فقط ولا يتم إرسالها أبداً إلى غوغل.

ويبدو أن شركة البحث قد بدأت العمل على خصائص ميزة Copyless في شهر فبراير (شباط)، وأضاف المهندسون الشيفرة البرمجية ضمن كروميوم Chromium خلال الأسبوع الماضي، ويفترض أن تصل الميزة Copyless Paste عبر الإصدار 60 من متصفح غوغل كروم لنظام التشغيل أندرويد بغضون الأشهر القليلة المقبلة.



تجدر الإشارة إلى أن الشركة تعتزم إطلاق ميزة جديدة لمنع الإعلانات ضمن نسخة سطح المكتب ونسخة الأجهزة المحمولة من متصفح الويب الشهير كروم خلال أسابيع إلا إنها ما تزال تعمل على تسوية تفاصيل محددة، وفق ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن أشخاص مطلعين على خطط الشركة.



وأوضحت مصادر الصحيفة أن ميزة منع الإعلانات، والتي يمكن تشغيلها افتراضياً داخل كروم، سوف تعمل على تصفية بعض أنواع الإعلانات الإلكترونية التي ينظر إليها على أنها تقدم تجارب سيئة للمستخدمين أثناء تصفح الويب.