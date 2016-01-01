خدمة جديدة تتيح ملايين الأبحاث العلمية مجاناً على الانترنت

ثيراً ما يصاب الباحثون والدارسون بالإحباط عندما يواجهون مشكلة ضرورة تسديد رسوم الاشتراك في الدوريات العلمية والبحثية على الانترنت، ولكن توجد الآن خدمة جديدة تتيح إمكانية استعراض ملايين الأبحاث العلمية مجاناً على الشبكة الدولية.





وتحمل الخدمة الجديدة اسم unpaywall وهي عبارة عن برنامج مساعد يتم تثبيته على متصفح الإنترنت بجهاز الكمبيوتر، ويمكن تنزيل هذا البرنامج عبر تطبيق impactstory مفتوح المصدر الذي تم ابتكاره بتمويل من المؤسسة الوطنية للعلوم ومؤسسة ألفريد بي. سلون في الولايات المتحدة. وقد أحدثت هذه الخدمة بالفعل جلبة في عالم الأبحاث العلمية.



وأفاد الموقع الإلكتروني "ساينس أليرت" المتخصص في الأبحاث العلمية أنه عند تثبيت خدمة unpaywall على متصفح الانترنت سواء كروم أو فايرفوكس أو غيرهما، سوف تظهر على شريط الأدوات أيقونة على شكل قفل صغير بمجرد محاولة فتح أي دراسة أو بحث علمي على شبكة الانترنت.



وإذا استطاعت خدمة unpaywall العثور على نسخة مجانية من البحث العلمي المطلوب، فسوف يتحول لون القفل الصغير من الرمادي إلى الأخضر، ويتعين في هذه الحالة الضغط على الأيقونة من أجل استعراض البحث المطلوب في ملف من صيغة (بي.دي.إف).



أما إذا ما أضاءت الأيقونة باللون الذهبي، فإن ذلك يعني أن البحث أو المقال العلمي المطلوب متوافر بالفعل من خلال رخصة مفتوحة المصدر على الانترنت. وتتميز الخدمة الجديدة بقاعدة بيانات تحتوي على أكثر من تسعين مليون مصدر علمي للوصول إلى الأبحاث العلمية المختلفة.

د ب أ



