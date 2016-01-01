غطاء ذكي يحد من استخدام الأبناء لهواتفهم المحمولة



طورت شركة يابانية غطاءً ذكياً صُمم خصيصاً للرقابة الأبوية، حيث يتيح للوالدين التحكم عن بعد في تقنين استخدام أطفالهم للهواتف الذكية خلال اليوم، وبالتالي وقايتهم من الإصابة بما يسمى "إدمان الهواتف الذكية" وما يترتب عليه من آثار سلبية على الحالة المزاجية والصحة معاً.



وقالت الشركة التي تدعى "مومو" إن الغطاء الذي أطلقت عليه اسم "أوتوموس" يسمح للآباء بوضع قيود عند استخدام أبنائهم هواتفهم الذكية، حيث تمنع الأبناء من استخدام هواتفهم أثناء عبور الشارع مثلاً أو السير على الأقدام دون الانتباه للطريق، الأمر الذي ينتج عنه العديد من الحوادث بسبب التشتيت.



وطمأنت الشركة الآباء بأن هذا الغطاء ليس كأي غطاء آخر يسهل انتزاعه، بل يتم تثبيته بالهاتف الذكي عن طريق 5 مسامير في الجهة الخلفية للهاتف، ما يصعب على الطفل نزعه من الهاتف سوى باستخدام أداة خلع معينة، وتخطط الشركة إلى توفير الغطاء بالأسواق في شهر أغسطس (آب) المقبل بسعر 4.50 دولار أمريكي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وأشارت الشركة إلى أن الآباء سيتمكنون بمجرد تحميل التطبيق على أجهزتهم من التحكم في هواتف أبنائهم وتحديد المدة المسموح لاستخدام أجهزتهم خلال اليوم، حيث ينطفئ الجهاز بمجرد انتهاء المدة المحددة تلقائياً، بالإضافة إلى منع استخدام الأبناء من استخدام هواتفهم في الطريق، ويرسل التطبيق تلقائياً رسالة إلى هواتف الآباء عندما يستشعر بتعرض الطفل لحادث ما مثلاً.



وتأمل الشركة المطورة أن يساعد هذا الغطاء في وقاية الأطفال من عمر الرابعة من خطر إدمان الأجهزة الذكية، فبحسب تقرير أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا أوفكوم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يقضي الأطفال في بريطانيا في عمر الثالثة والرابعة ساعتين يومياً على الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى ساعتين إضافيتين في مشاهدة التلفزيون، أما الأطفال من عمر الخامسة وحتى الـ15 عاماً يقضون 4 ساعات يومياً في استخدام الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى ساعتين إضافيتين في مشاهدة التلفزيون.