خرائط غوغل تُذكرك بموقف سيارتك

أطلقت شركة غوغل اليوم الأربعاء تحديثاً جديداً لتطبيق الخرائط خاصتها على نظامي أندرويد وآي أو إس يجلب معه ميزة جديدة تساعد المستخدمين على تذكر مواقف سياراتهم.



وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في بيان على مدونتها: "الآن، خرائط غوغل على أندرويد وآي أو إس لن تساعدك على الوصول إلى وجهتك المقصودة فقط، بل سوف تساعدك على تذكر المكان الذي أوقفت فيه (سيارتك) عندما وصلت".



وأوضحت غوغل أنه يمكن لمستخدمي خرائط جوجل على نظام أندرويد التابع لها النقر على النقطة الزرقاء، ثم النقر على "حفظ مكان وقوف السيارة خاصتك" Save your parking لإضافة موقع الوقوف على الخريطة، لتظهر بعد ذلك علامة على الخرائط نفسها تحدد مكان توقف السيارة.

وأضافت الشركة أنه يمكن لمستخدمي أندرويد بعد ذلك النقر على العلامة لفتح بطاقة خاصة بالوقوف، حيث يمكنهم إضافة تفاصيل أخرى إلى موقع الوقوف، وتحديد المكان بدقة، مثل إضافة رقم الطابق والموضع في حال إيقاف السيارة في مواقف السيارات الكبيرة، وحتى إضافة الوقت المتبقي للوقوف في حال كانت المواقف مدفوعة الثمن، وحفظ صورة لموضع الوقوف، وإرسال الموقع إلى صديق.



أما بالنسبة لتطبيق خرائط غوغل على نظام آي أو إس التابع لشركة آبل، فالخطوات مشابهة نوعًا ما، ما عدا أن خيار إضافة الموقع سيكون "تحديد كموقع وقوف" Set as parking location. وفي حال كان المستخدم يصل هاتف آيفون خاصتك بالسيارة عبر منفذ "يو إس بي" أو بلوتوث، فإن موقع الوقوف سوف يُضاف تلقائيًا إلى الخريطة لحظة فصل الهاتف والخروج من السيارة.



يُشار إلى أن غوغل كانت بدأت اختبار الميزة الجديدة في الشهر الماضي، ثم إنها وفرت سابقًا إمكانية التذكير بالوقوف، ولكنها كانت تفتقر إلى الدقة، إذ كانت خدمة "غوغل ناو" تبعث إشعار بمكان الوقوف حتى لو كان المستخدم يستقل وسيلة نقل عامة.



ويُذكر أن الميزة الجديدة تأتي بعد أشهر من إطلاق جوجل ميزة لخرائطها على أندرويد تتوقع حجم الزحام في المواقف في المكان الذي يتجه إليه المستخدم باستخدام بيانات سابقة.



ويمكن لمستخدمي نظامي أندرويد وآي أو إس تنزيل التحديث الجديد من تطبيق خرائط غوغل من متجري جوجل بلاي وآب ستور.