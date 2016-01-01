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خرائط غوغل تترجم تقييمات المطاعم والمعالم السياحية

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 28 دقيقة مضت
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خرائط غوغل تترجم تقييمات المطاعم والمعالم السياحية


أعلنت شركة غوغل في مدونتها أن خدمة الخرائط Maps ووظيفة بحث غوغل تقومان حالياً بترجمة تقييمات المستخدمين الخاصة بالمطاعم والمعالم السياحية الأخرى تلقائياً.

وأوضح مدير المنتجات بشركة غوغل أن وظيفة الترجمة تتيح للمستخدم أثناء السفر والرحلات التعرف على انطباعات المستخدمين الآخرين باللغة المضبوطة في الهاتف الذكي، وبالتالي لن يضطر المستخدم إلى القيام بعمليات النسخ واللصق المزعجة في تطبيقات الترجمة بعد الآن، كما تظل المنشورات الأصلية محفوظة ويمكن إظهارها ضمن النتائج المترجمة.

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