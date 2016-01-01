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غوغل تختبر سياراتها الذاتية القيادة مع ركاب فعليين

بواسطة أخبارنا المغربية - أ ف ب 27 دقيقة مضت
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غوغل تختبر سياراتها الذاتية القيادة مع ركاب فعليين

أعلنت مجموعة ألفابت الأمريكية، الشركة الأم لـ"غوغل" أنها بدأت اختبار سياراتها الذاتية القيادة مع ركاب فعليين.

وقال جون كرافتشيك رئيس شركة "وايمو" فرع المجموعة المكرس للسيارات الذاتية القيادة، "نريد أن يتمكن أكبر عدد من الأشخاص من اختبار تكنولوجيتنا"، من أجل تقديم انطباعهن حول التجربة، مشيراً أن السيارات ستكون بتصرف هؤلاء يومياً وفي أي وقت وليس لرحلة أو رحلتين فقط.

وأجريت تجارب سرية خلال الشهر المنصرم مع ركاب في فينيكس في ولاية أريزونا، إلا أن "وايمو" باتت تريد أن يشارك فيها عدد أكبر من المقيمين في هذه المنطقة.

وتريد الشركة من خلال ذلك الحصول على معلومات مفيدة متعلقة بوجهات الاشخاص وكيفية تواصلهم مع السيارات وما هي المعلومات والتعليمات التي يريدونها في داخلها.

وخلال هذه التجارب سيتواجد مهندس من الشركة في مقعد السائق للاشراف باستمرار على حسن سير الرحلة. وستكون هذه الرحلات مجانية لكل الركاب.

وتعمل غالبية شركات صنع السيارات فضلاً عن مجموعات تكنولوجية، على تطوير سيارات ذاتية القيادة، إلا أن "غوغل" كانت احدى الشركات الرائدة في هذا المجال .

وتؤكد "وايمو" أن سياراتها قطعت مسافة 4.8 ملايين كيلومتر على الطرقات الأمريكية.

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