الرئيسية | علوم وتكنولوجيا | سناب شات يُزيل الإطار الأبيض من المواد المرفوعة على التطبيق

سناب شات يُزيل الإطار الأبيض من المواد المرفوعة على التطبيق

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
سناب شات يُزيل الإطار الأبيض من المواد المرفوعة على التطبيق

أقدم تطبيق "سناب شات" في التحديث الأخير الذي نُشر اليوم الجمعة، إلى إلغاء الإطار الأبيض الضخم الذي كان يحيط الصور ومقاطع الفيديو المرفوعة من الهاتف.

وبحسب ما تم تجربته على النسخة التجريبية من التحديث الأخير، فإن الإطار الأبيض سيختفي من المواد المرفوعة من خانة "الذكريات" فقط، وليس من المواد المتواجدة خارج التطبيق على الهاتف.

وبدلاً من الإطار، أضاف التطبيق تفسيراً يوضع أسفل اسم المستخدم، يظهر عبره متى تم التقاط هذه المواد، للتأكيد على أنها ليست حديثة.

وفسّر بعض مستخدمي منصات التواصل هذا القرار، بأنه قد يأتي في سياق استمرار التنافس مع تطبيق "إنستغرام" حيث تظهر الصور دائماً بالمقاييس الطبيعية من دون أي إطار.

وكان تطبيق "سناب شات" يعمد إلى استخدام هذا الإطار للدلالة على أن المواد المرفوعة ليست حديثة.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة
image

"حزب الله" ضد "حزب الله"

صلاح الدين عابر
image

مكاينش معامن

اسماعيل الحلوتي
image

من اجل مدينة افظل

جمال ايت حمو

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات